ميركل تعلن تشديد قيود كورونا من 16 ديسمبر حتى 10 يناير المقبل

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم، إن إجراءات الإغلاق الحالية فشلت في الحد من انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيرة إلى أنه سيتم تشديد الإجراءات لغاية 10 يناير، أي بعد انتهاء فترة الأعياد، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأوضحت ميركل، إن الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات اتفقت على مجموعة من إجراءات الإغلاق الأكثر صرامة، في محاولة للحد من موجة من الإصابات بكورونا.

وأشارت المستشارة الألمانية، إلى أن إجراءات الإغلاق الحالية قد فشلت في الحد من العدوى، وأنه بات من الضروري اتخاذ المزيد من الإجراءات للحد من الاتصالات الاجتماعية.

وأعلنت ميركل، أنه تم الاتفاق على إغلاق المدارس ومعظم المتاجر من 16 ديسمبر إلى 10 يناير.