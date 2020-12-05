ألمانيا تحظر تنظيم تظاهرة مناهضة لسياسة احتواء كورونا

أكدت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا، حظر تنظيم تظاهرة مناهضة لسياسة احتواء جائحة كورونا من تنظيم حركة "التفكير الجانبي".

ورفضت المحكمة اليوم طلبا عاجلا من الحركة، حسبما أعلن متحدث قضائي اليوم في كارلسروه.

وأيدت بذلك قرارين سابقين بالحظر من المحكمة الإدارية الابتدائية والمحكمة الإدارية العليا في بريمن، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

كما حظرت السلطات في بريمن يوم الثلاثاء الماضي المظاهرة التي سجلت لتنظيمها ظهر اليوم السبت من قبل حركة "التفكير الجانبي".

وكان من المنتظر أن يشارك في الاحتجاج نحو 20 ألف شخص.

وقالت المحكمة الابتدائية في بريمن، إن حظر الاحتجاج هو الإجراء الأكثر سهولة للتطبيق، بدلا من فرض قواعد النظافة والتباعد بين الأفراد التي لن يحترمها المحتجون في النهاية لأن هذا ليس قابلا للتطبيق.

وقالت حركة "التفكير الجانبي" مبررة استئنافها أمام المحكمة الدستورية: "الحقوق الأساسية للأفراد ذات أهمية أساسية ولا يجوز تقييدها بأي شكل من الأشكال حتى في حالة حدوث جائحة".

سجلت ألمانيا 23 ألفا و318 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" و483 حالة وفاة مرتبطة به خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، اليوم، أن حصيلة إصابات كوفيد-19 المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة ارتفعت إلى أكثر من مليون و153 ألف إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة بالمرض إلى 18 ألفا و517 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته صحيفة "دي فيلت" المحلية في نسختها الإلكترونية.

وتستعد ألمانيا إلى إطلاق حملة التطعيم على أرضها مع بداية العام الجديد، حيث تعمل السلطات الصحية على تجهيز مراكز التطعيم لتكون جاهزة بشكل كامل منتصف ديسمبر الجاري، حيث أعلن وزير الصحة الألماني ينس سبان أن بلاده تسعى لتوفير 100 مليون جرعة من لقاح "فايزر" ضد كورونا، ولكنه لن يكون متاحا قبل يناير المقبل، مشيرًا إلى أن الهدف تحصين الفئات الأكثر عرضة للخطر والعاملين في مجال رعاية كبار السن، وسيتم تحصين الناس بفرق متنقلة وفي مراكز التطعيم.