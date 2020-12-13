وزير التعليم العالي: لا نية لتأجيل الامتحانات واستبدالها برسائل بحثية

كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّ امتحانات الفصل الدراسي في موعدها دون تأجيل أو تغيير لأنظمتها أو طرق وآليات تنفيذها، وذلك لجميع الفرق الدراسية، نافيًا أنَّه سيتمّ إجراؤها أو تنفيذها بنظام الرسائل البحثية، منوها إلى أنَّ العام الماضي كان استثنائيًا.

وأضاف وزير التعليم العالي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنَّ وزارة التعليم العالي وضعت جميع الآليات بشأن الامتحانات، مؤكّدًا أنَّ هناك مرونة لكيفية التعامل مع الحالات الاستثنائية في الامتحانات خاصة فيما يتعلق الحالات المرضية والاستثنائية وكيفية التعامل أيضًا مع الحالات المشتبه بهم وكيفية تنظيم الامتحانات لهم دون تغيير في قواعدها.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكّد أن التعليم العالي والجامعات ليست مقصور على فئة معينة للدراسة، مضيفًا أنَّ "الوزارة تعمل على دعم كل من يستحق الدعم ومن هنا جاءت فكرة توفير المنح ودعم المعامل الدراسية في الجامعات الجديدة".

وأضاف عبدالغفار، خلال مؤتمر صحفي لتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبنك القاهرة اليوم، أنذَ بنك القاهرة يقدم دعمًا ماليًا قدره 21 مليونًا و400 الف جنيه لمدة 3 سنوات للجامعات الأهلية الجديدة بهذا المبلغ كبداية جيدة.