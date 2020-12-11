"دمياط" تحتل المركز الـ 20 على مستوى الجامعات المصرية

حققت جامعة دمياط برئاسة الدكتور سيد دعدور تقدماً جيداً في التصنيف العالمي للجامعات حسب الأداء الاكاديمي البحثي URAP (University Ranking by Academic Performance) للعام الدراسي2020/2021 يأتي ذلك بإشراف الدكتور حمدان ربيع المتولي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث و فريق التصنيف برئاسة الدكتورة أماني الديسطي.

وتقدمت 156 مركز عالمي عن العام السابق وجاء ترتيب الجامعة كالتالي: على مستوى العالم العربي المركز 55، كما احتلت الجامعة المركز الـ 20 على مستوى الجامعات المصرية والمركز 2075 على مستوى العالم.

والجدير بالذكر أن هذا التصنيف يعتمد على موشرات الأداء البحثي التي تعكس جودة وعدد الأبحاث المنشورة في Q1,Q2,Q3، وكذلك عدد الاستشهادات المرجعية لتلك الأبحاث على مدار خمس سنوات متتالية، وإجمالي عدد المنشورات العلمية لمنسوبي الجامعة والمنشورة في قاعدة بيانات Web of Science ومعامل تأثير تلك المقالات وكذلك حجم المشاركات الدولية في الأبحاث.

وفي وقت سابق أهدى الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، ميدالية الجامعة للباحث الوافد غالب محمد العصيمي، اليوم، إثر مناقشته رسالة دكتوراة بكلية التربية بعنوان:"استراتيجية لتنمية ثقافة التفكير الاستراتيجي للعاملين بمؤسسات التعليم العالي الحكومي بدولة الكويت".

ويشغل غالب محمد العصيمي، منصب وكيل وزارة الإعلام بدولة الكويت، وأبدى رئيس الجامعة سعادته البالغة وترحيبه بكافة الطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة بكليات الجامعة المختلفة من مختلف الدول العربية والأجنبية خاصة وأن الجامعة في الوقت الحالي تحتضن عدد كبير من الطلاب الوافدين من 9 جنسيات مختلفة (ليبيا، عمان، اليمن، الكويت، سوريا، فلسطين، الإمارات، تشاد، هولندا).

وضمت لجنة المناقشة كلاً من دكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم السابق، الدكتور راشد القصبي رئيس جامعة بورسعيد الأسبق، الدكتور علي جوهر عميد كلية التربية النوعية الأسبق وأقدم أساتذة التخطيط التربوي بمصر، و دكتور محمد حسن جمعة أستاذ مساعد أصول التربية بجامعة دمياط.

وعلى صعيد متصل، التقى رئيس جامعة دمياط بممثل عن الطلاب المكفوفين، وذلك استجابة لطلبهم في الالتحاق بأقسام كلية الآداب، خاصة أن هناك بعض الأقسام لا يستطيعون الالتحاق بها، وأجرى رئيس الجامعة اتصالاً هاتفياً بإدارة كلية الآداب، ووجّه لاستقبال الطلاب وتلبية رغباتهم في الالتحاق بالأقسام الراغبين الالتحاق بها.