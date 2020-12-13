الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من بيت لحم والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 7 فلسطينيين من بيت لحم ومدينة القدس المحتلة، وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن الاحتلال اعتقل 5 فلسطينيين من مدينة بيت لحم بعد دهم منازلهم وتفتيشها، كما اعتقل اثنين من بلدتي العيزرية وأبو ديس، جنوب شرق مدينة القدس المحتلة عقب مداهمة منزلي ذويهما.

غدا.. مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين يناقش الآثار الخطيرة للاحتلال على حياة الشعب

وفي سياق آخر، يعقد مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة أعمال دورته 105 غدا الاثنين، الذي ينظمه قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، عبر "الفيديو كونفرانس".

ويشارك في المؤتمر ممثلو الدول والجهات التالية "مصر، فلسطين، الأردن، لبنان - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم- منظمة التعاون الإسلامي- المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة- وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا".

وصرح السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع شؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، بأن المؤتمر سيناقش الآثار الخطيرة للاحتلال الإسرائيلي وممارساته العنصرية على الحياة اليوميـة للشعب الفلسطيني، من خلال رصد تلك الممارسات وانعكاساتها على مدينة القدس، وكذلك جدار الفصل العنصري، الاستيطان والهجرة، متابعة تطورات الانتفاضة، اللاجئون الفلسطينيون، نشاط وكالة الأونروا وأوضاعها المالية، التنمية في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف أبو علي، أن المؤتمر سيخرج بتوصيات تواكب المستجدات للتصدي للممارسات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وسبل دعم الاونروا لتجاوز أزمتها المالية.

وأوضح أبو علي، أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية "قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة" تواصل متابعة ورصـد كافة الانتهاكات الإسرائيلية وتقوم بإعداد تقارير متخصصة يتم تعميمها على الدول الأعضاء وبعثات الجامعة في الخارج وكذلك جميع المنظمات العربية والإسلامية والدولية ذات العلاقة.

ومن المقرر أن يرفع المؤتمر توصياته إلى الاجتماع المقبل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب فى مارس 2021 للنظر فى اعتمادها.