صور.. دفن أنثى الدولفين النافقة على شواطئ الغردقة بمعهد البحار

عثرت أجهزة مدينة الغردقة على دولفين نافق بشواطئ منطقة الأحياء شمال مدينة الغردقة، وتبين أنها أنثى مكتملة النمو بطول 237 سم، وفي حالة سيئة، ومتآكل في معظم أجزائها، ولا تصلح للتحنيط، وتم التوصية بدفنه في المدفن الصحي بالمعهد القومي لعلوم البحار، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتلقى الدكتور محمود عبد الراضي مدير المعهد القومي لعلوم البحار بالغردقة، بلاغًا من أحد أفراد الأمن بوجود جسم طافٍ على سطح المياه المقابل لمتحف الأكواريوم، وبالمعاينة تم التعرف عليه بكونه جثة لأحد الدرافيل النافقة.

وعلى الفور، شكل الدكتور محمود عبد الراضي مدير المعهد القومي لعلوم البحار البحار، لجنة مكونة بإشراف الدكتور معاطي محمد مدرس الأحياء البحرية بالمعهد، وتم سحب جثة الدولفين إلى قرب المنطقة الشاطئية وتم تصويرها وتعريفها.

وقال الدكتور محمود عبد الراضي لـ"الوطن"، إن تقرير اللجنة المشكلة التي أجرت المعاينة كشف أن الدرفيل النافق من نوع الدرفيل ذو الأنف الزجاجي، وأنها أنثى ناضجة مكتملة النمو بطول 237 سم، ولا توجد عليها أي إصابات لعض أو ضرب رفاس مركب.

وأشار التقرير إلى وجود آثار حبال على منطقة الرقبة والبطن، ما يرجح نفوقها نتيجة وقوعها في شباك أحد الصيادين وتم التخلص منها بإلقائها في البحر بعد نفوقها، مضيفًا أن حالة الجثة سيئة نوعًا ما، حيث يوجد اهتراء وتهتك بالجلد في مناطق متفرقة من الجسم.

وأكد "عبد الراضي"، معاينة الدولفين النافق بعد سحبه على المنطقة الشاطئية مرة أخرى وإعادة تصويره مرة أخرى وأخذت قياسات الجثة، وتصوير آثار الحبال الموجودة عليها ومناطق تآكل الجلد كل على حده.

وأفاد "عبد الراضي"، بأن جثة الدولفين النافق في حالة سيئة ومتآكل في معظم أجزائه، ولا يصلح للتحنيط لذا تم دفنه في المدفن الصحي بالمعهد.