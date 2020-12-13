الجزائر مهاجمة المغرب: لا جدوى من تبادل التزكيات بين "المحتلين"

أعلن وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة الجزائرية، عمار بلحيمر، بشأن "تطبيع" العلاقات بين المغرب وإسرائيل، أن "مقايضة التزكيات بين المحتلين لا جدوى منها ولن تصمد أمام إرادة الشعوب".

وقال بلحيمر، في حديثه إلى صحيفة "خبر برس" الإلكترونية الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية: "إن المقايضة التي تتضمن تزكية استعمار الصحراء الغربية تحت تسمية مغربيته من طرف الرئيس المنتهية عهدته دونالد ترمب، مقابل تزكية استعمار الأراضي الفلسطينية من طرف الكيان الصهيوني عن طريق المخزن المغربي لا جدوى له أمام إرادة الشعوب التي لا تقهر في كسر قيود الاحتلال والاستبداد".

وأكد بلحيمر، بشأن فتح القنصليات في مدينة العيون الصحراوية أنه "من حيث المبدأ، الجزائر لا تتدخل في السياسات الداخلية للدول، ومن حيث المبدأ كذلك، الجزائر تظل مع حق الشعوب في تقرير مصيرها باعتبار أن قضية الصحراء الغربية تظل قضية تصفية استعمار، وأن الجمهورية الصحراوية عضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي"، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأشار المسؤول الجزائري، إلى أن "المدن الصحراوية، لا سيما العيون، هي مدينة تحت طائلة الاستعمار الملكي المغربي".

إيهود باراك ينشر صورة تجمعه بالعاهل المغربي التقطت قبل 42 عاما

وفي سياق آخر، نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، صورة تجمعه بالعاهل المغربي، الملك محمد السادس، التقطت قبل 42 عاما.

وقال باراك في تغريدته عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" إن الصورة التقطت خلال زيارة سرية للرباط قام بها قبل 42 عاما، وكان الملك حينها شابا صغيرا يبلغ من العمر 15 ربيعا.

وأضاف باراك أنه أحضر حينئذ هدية للملك محمد السادس، عبارة عن لعبة كمبيوتر من السبعينيات وكانت صناعة إسرائيلية.

وهنأ باراك، رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، على إعلان توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق على تطبيع كامل للعلاقات الدبلوماسية بينهما.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن الخميس الماضي، موافقة المغرب وإسرائيل على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما، فيما أعلنت الولايات المتحدة اعترافها بسيادة المغرب على إقليم الصحراء.