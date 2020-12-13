الدفاع الروسية ترصد 37 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف الأعمال القتالية في سوريا رصد 37 انتهاكا للهدنة خلال 24 ساعة الماضية في محافظات حلب "4"، واللاذقية "11"، وإدلب "16"، وحماة "6".

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أن الجانب التركي في اللجنة المذكورة أعلن بدوره عن رصد 7 انتهاكات للهدنة في سوريا خلال الساعات الأخيرة.

ولم يحدد البيان الأماكن التي رصد فيها الجانب التركي هذه الانتهاكات في الأراضي السورية.

موسكو: عودة 393 لاجئًا سوريًا من لبنان إلى بلدهم خلال 24 ساعة الماضية

من جانبه، أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع اللاجئين في سوريا، اليوم، أن 393 لاجئا بينهم 118 من النساء و200 من الأطفال عادوا خلال 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ" الحدوديين.

وذكر المركز الروسي في بيان، أنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين إلى سوريا من الأراضي الأردنية عن طريق معبر "نصيب" الحدودي في الساعات الأخيرة.

وأضاف المركز الروسي، أن وحدات سلاح المهندسين التابعة للقوات المسلحة السورية قامت بتطهير 1.8 هكتار من الألغام في دوما بريف دمشق وفي عتمان والنعيم التابعة لمحافظة درعا؛ حيث تم اكتشاف وتدمير 16 عبوة ناسفة قابلة للانفجار.