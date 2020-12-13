"نعمة ورضا" من عش الزوجية للإعدام: قتلا سائقا بعد استدراجه لسهرة حمراء

ضائقة مالية كان يمر بها زوجان في الجيزة، دفعتهما إلى التفكير في ارتكاب جريمة بشعة، كانت الزوجة وتدعى "نعمة" هي العقل المدبر لها، بينما اعترض الزوج لكنها ظلت تلح عليه حتى يوافق ورضخ في النهاية ووافق على فكرتها.

الفكرة تقوم على استدراج سائق بعد إغوائه بحجة قضاء ليلة حمراء ثم سرقة سيارته وقتله وبيع السيارة والحصول على ثمنها.

تراجع الزوج عن تنفيذ الفكرة وتشاجر مع زوجته وأخبرها أنه لا يقبل أن تعرض نفسها على رجل، فأخبرته أنها ستكون بمثابة تمثيلية حتى تتمكن من استدراج الضحية، وافق الزوج بعد إلحاح طويل، واقتنع بالفكرة واتصل بأحد الأشخاص واتفق معه على أنه سيحصل على سيارة نقل ويريد بيعها.

ضحية الصدفة

كانت الخطة أن يصطاد الزوج سائقا من سوق المعصرة بحلوان، حيث ستظهر له الزوجة وتطلب منه الذهاب معها لتحميل منقولات زوجية، ثم ستخدعه بحجة قضاء ليلة حمراء، وبالفعل توجهت الزوجة واستدرجت سائقا يدعى "محمد. ا"، وتوجهت به إلى منزلها، حيث كان الزوج في انتظاره وإلى جواره سكين وحبل و"شومة".

عندما شاهد السائق المكان ولاحظ وجود السكين والشومة، ارتاب في الأمر، فحاول الهرب بيد أن الزوج سدد له طعنة بسكين، لكن الضحية كان قوي البنية انتزع السكين وحاول الاعتداء على الزوج فألقت عليه الزوجة بطانية، لكن السائق أمسك بالجاني وتعاركا حتى كاد يقتل الزوج لولا تدخل الزوجة بقالب طوب هشمته على رأسه، ففقد الوعي.

شقيقا المتهم يبلغان عنه

ساعدت الزوجة زوجها على النهوض ونقلته للمستشفى لعلاجه، وعندما عادت فوجئت أن السائق لم يمت، ظل يترنح بالحمام وزحف حتى باب الغرفة وصرخ، فأمسكت بشاكوش وهشمت رأسه حتى فارق الحياة، وعندما فتشا المتهم لم يعثرا بحوزته إلا على 5 جنيهات، فوضعت جثته في جوال وربطته بحبل غسيل، ثم وضعته في جوال بينما اتصل الزوج بشقيقيه لنقل الجثة، لكنهما أبلغا عنه فتم القبض على السائق وزوجته.

اعترفت المتهمة في التحقيقات بأن زوجها كان يمر بضائقة مالية شديدة فحرضته على استدراج سائق من موقف المعصرة بحجة نقل منقولات من منزلهما في شارع المحطة بالجيزة، وعند وصوله المنزل يقتلانه ويسرقان أمواله وسيارته، مشيرة إلى أنها ظلت تحرضه 12 يومًا حتى رضخ ووافق على ارتكاب الجريمة.

"عشماوي" يكتب النهاية

توجه السائق إلى شقيقيه وروى عليهما تفاصيل الجريمة، وطلب منهما مساعدته في إخفاء الجثة والتخلص منها، إلا أنهما رفضا وشهدا بذلك أمام المحكمة التي أصدرت حكمها على "رضا" و"نعمة" بالإعدام، إلا أن المتهمين قاما بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض التي أصدرت حكمها بإعادة محاكمتهما أمام دائرة جديدة للجنايات والتي أصدرت قرارها المتقدم، ونفذت مصلحة السجون حكم الإعدام أمس في المتهم وزوجته.