نمت على جثته أسبوعين.. تفاصيل جريمة قتل سائق ودفنه داخل منزل بالمنيا

"قولتله تعالى أشرب شاي وهاجبلك الفلوس من جوه.. ولما جه خنقته وحفرت له قبر فى أوضة النوم"، ملخص خطة عامل لقتل سائق وسرقة السيارة الخاصة به، الذي كشف تفاصيل جريمته أمام رجال المباحث بمديرية أمن المنيا، موضحا "أنا عملت القبر فى بيتي وكنت بنام فوقه لمدة أسبوعين.. وماحدش عرف من أهلي، لأن بيتي فى منطقة زراعية، وبعد ما دفنته عملت شاي وقعدت أشرب سيجارة"، مضيفا: "ركنت التاكسي فى البلد، وبعدها بكام يوم الحكومة عرفت مكانه، فاستخبيت".

وأرشد المتهم، عن جثة القتيل واستخرجتها رجال المباحث تحت إشراف النيابة العامة، من داخل منزل الجاني منذ 3 أيام، وتم التحفظ على مسرح الجريمة، ومثل العامل جريمته، بعد الاستعانة بفرد أمن للقيام بدور القتيل.

أثبتت معاينة النيابة العامة، أن المتهم أستغرق فى حفر القبر ودفن جثة الضحية نحو ساعتين، وأنه خنق القتيل بعدما غافله داخل المنزل، ثم استولى على السيارة الأجرة استعدادا لبيعها، كما حاول الاتصال بأسرة القتيل للحصول على فدية مالية قدرها 30 ألف جنيه.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن العامل حاول في البداية التهرب من جريمته بعدم الاعتراف بمكان الجثة، إلا أنه تم العثور على هاتف القتيل لدى صاحب محل موبايلات، عثر على مقطع فيديو يفيد بقيام المتهم ببيع متعلقات المجني عليه ومنها الهاتف، وبمواجهة المتهم اعترف في النهاية بارتكاب الجريمة.

ووصل بلاغ إلى قسم شرطة المينا بمديرية أمن المنيا من مالك سيارة أجرة، بعدم عودة سائقها، مقيم بدائرة مركز المنيا، والعثور على السيارة فى وقت لاحق بقرية إدمـو بدائرة مركز شرطة المنيا.

توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالمنيا، إلى أن وراء اختفاء السائق، عاطل، مقيم بالقرية محل الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطه وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها واعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة.

وأوضح أنه توجه إلى مدينة المنيا واستقل السيارة مع المجنى عليه بزعم توصيله إلى القرية محل إقامته نظير مبلغ مالى كبير، وعقب وصولهما طلب منه استضافته بمنزله لإعطائه المبلغ المتفق عليه، وفور دخول المجنى عليه لمنزله قام بخنقه بيديه حتى أودى بحياته.

وكشف أنه تخلص من جثة السائق بدفنها داخل منزله، واستولى على هاتفه المحمول والسيارة، ثم قام بإرسالها إلى أحد الأماكن بقريته تمهيدا للتصرف فيها بالبيع، وتم بإرشاد المتهم استخراج جثة المجنى عليه وضبط الهاتف المحمول لدى عميله سيئ النية، عاطل، مقيم بدائرة مركز المنيا، والذي أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بعلمه بأن الهاتف من متحصلات الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.