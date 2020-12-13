ختام فعاليات ورشة "التدريب والتحديات الراهنة" بمياه الإسكندرية

اختتمت فعاليات ورشة عمل بعنوان: "التدريب والتحديات الراهنة"، التي عقدت بشركة مياه الشرب بالإسكندرية، بحضور مديري عموم التدريب لـ25 شركة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لمناقشة آليات العمل للفترة القادمة.

رفع كفاءة وقدرات العاملين في مختلف التخصصات الفنية والإدارية

وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية التدريب ورفع كفاءة وقدرات العاملين في مختلف التخصصات الفنية والإدارية.

تبادل الخبرات التدريبية للشركات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وأشار المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إلى أهمية تدريب العاملين باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا في عمليه التدريب وتبادل الخبرات التدريبية للشركات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تطوير ورفع الكفاءات البشرية

وأوضح المهندس أحمد جابر أن التدريب يساهم في تطبيق توجهات الدولة في تطوير ورفع الكفاءات البشرية الفنية والإدارية والتخصصية للعاملين بجميع المستويات الإدارية بالشركات والتي تؤدي إلى رفع مستوى الأداء المؤسسي في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي كما تناول جهود الشركة القابضة في دعم هذا التطوير المستمر للتدريب.

أهمية البحث العلمي في تطوير أداء الشركة

أكد رئيس الشركة على أهمية البحث العلمي في تطوير أداء الشركة، والخدمات التي تقدمها للمواطنين، في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

تفعيل دور الاتصال العلمي ونقل التكنولوجيا

وأشار إلى استكمال سلسلة الزيارات التابعة لبرنامج مبادرة تفعيل دور الاتصال العلمي ونقل التكنولوجيا بشركة مياه الشرب مع المؤسسات المعنية بالبحث العلمي في مجال المياه بمصر.

جدير بالذكر أن الدكتورة مايسة صلاح الدين مدير عام البحوث والتطوير بشركة مياه الشرب بالإسكندرية حققت إنجازا عالميا بحصولها على الميدالية الذهبية خلال المسابقة العالمية بكندا تورنتو للابتكارات والمهارات المتقدمة النسخة السنوية الخامسة في مجال الطبيعة والابتكارات الخضراء.