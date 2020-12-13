بيونتيك الألمانية: السيطرة على كورونا ممكنة بحلول نهاية صيف 2021

قال أوجور شاهين المدير التنفيذي لشركة "بيونتك" الألمانية، التي أنتجت مع شركة "فايزر" الأمريكية لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، اليوم، إن السيطرة على الوباء ممكنة بحلول نهاية صيف العام المقبل، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضاف شاهين، في حوار مع قناة "فوكس نيوز" الإخبارية الامريكية: "نحن نعلم أنه تم العثور على حل، وأنه يمكننا إنتاج جرعات عديدة من اللقاحات، ونعلم أن هذه اللقاحات ناجعة، ولذا فنحن بحاجة للتأكد من أنه يمكننا السيطرة على هذا المرض والوباء بنهاية الصيف المقبل، على أقصى تقدير".

وأكد شاهين، أنه بحلول أبريل من العام المقبل، يمكن للتطعيم أن يغير الوضع بشكل كبير في مكافحة فيروس كورونا.

وأوضح شاهين: "نحن على ثقة من أنه يمكننا تقديم 1.3 مليار جرعة من اللقاح في عام 2021، ونخطط أيضا لتقييم ما إذا كان بإمكاننا تقديم جرعات أكثر في عام 2021".

وكانت شركة "فايزر"، قالت أمس السبت، إنه يتم إعداد أول إمدادات لقاح كوفيد 19 للشحن من موقع الشركة في كالامازو بولاية ميشيجان الأمريكية.

وأوضحت "فايزر"، أن وزارة الدفاع الأمريكية ستوزع الإمدادات بالشراكة مع وكالات داخل وزارة الصحة والخدمات الإنسانية أتش أتش إس(HHS) إلى المرافق التي تحددها الحكومة في جميع أنحاء البلاد.

وأكد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن عملية توزيع اللقاح ضد فيروس كورونا التي طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، داخل الولايات الأمريكية، ستنطلق مطلع الأسبوع القادم.

وقال الجنرال جوستاف بيرنا، وهو من قادة الفريق المعني بالإشراف على برنامج تطوير وتوزيع اللقاح ضد الفيروس التاجي (Operation Warp Speed)، للصحفيين، أمس السبت، إن أولى شحنات اللقاح الذي وافقت على استخدامه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مساء أمس الاول الجمعة ستصل الولايات الأمريكية صباح الاثنين القادم.

وأوضح بيرنا، أن العديد من الشاحنات التابعة لشركتي UPS وFedEx ستخصص اليوم الأحد لنقل اللقاح الذي يجري التطعيم به على مرحلتين إلى نحو 145 مركز توزيع، فيما من المتوقع أن يصل اللقاح إلى ما تبقى من أصل مراكز التوزيع الـ636 التي تم إنشاؤها في مختلف أنحاء البلاد الثلاثاء والأربعاء القادمين.

ومن المتوقع، أن يتم توزيع 300 مليون جرعة من اللقاح أولا، مع تخزين نفس الكمية من اللقاح تمهيدا لإكمال تطعيم هؤلاء الذين سيلقون اللقاح أولا، وفقا لما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

ولم يتضح بعد ما هي الفئات التي سيتم تطعيمها بالدرجة الأولى، لكن من المرجح أن تعطى الأولوية للكوادر الطبيين ونزلاء دور المسنين.

وتعهدت السلطات الأمريكية بأن اللقاح سيكون متوفرا لجميع المواطنين بحلول أبريل المقبل.