أعلنت عدم توافره لأمريكا قبل 2021.. لماذا تراجعت فايزر عن قرارها؟

دول عديدة تعمل لاستيراد أكبر قدر ممكن من لقاحات كورونا، وخاصة اللقاح "فايزر"، التي استوردته دول عديدة وبدأت عملية تطعيم جماعي ضد الفيروس للحد من معدل إصابتها في ظل الموجة الثالثة التي ضربت بعض الدول والتي تشهد ارتفاعا متزايدا في الإصابات.

الولايات المتحدة واحدة من الدول الراغبة في استيراد لقاح "فايزر" الذي أنتجته شركة بيونتيك الألمانية مع شريكتها الأمريكية، حيث أعلنت الولايات المتحدة، أنها سوف تستورد 100 مليون جرعة من للقاح، لاستخدامها في علاج الحالات المصابة وتوفير احتياطي من اللقاح.

يأتي إعلان الولايات المتحدة باستيراد اللقاح بعد أيام قليلة من إبلاغ الشركة المصنعة للقاح مسؤولين أمريكيين، بعدم قدرتها على تأمين كميات كبيرة من اللقاح الذي تطوّره مع "بيونتيك" الألمانية، حتى الصيف المقبل، وذلك نظرا لكثر العروض التي تلقتها من بعض الدول للحصول على اللقاح، وقالت الشركة إنَّ توفير كميات ضخمة إضافية من اللقاح قد يصبح ممكنًا في أواخر يونيو أو يوليو 2021.

موافقة الشركة المصنعة للقاح "فايزر"، على إرسال شحنات إلى الولايات المتحدة الأمريكية، جاء بعد يوم واحد من موافقة إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية على الاستخدام الطارئ للقاح في أمريكا، بعدما أصبحت بريطانيا أول دولة تبدأ في استخدام اللقاح خارج التجارب السريرية في الأسبوع الماضي، حسب بي بي سي.

وأكد أوجور شاهين مدير الشركة المنتجة للقاح أنهم يعملون على تطويره وتشغيله وفقاً لجدول زمني سريع، مضيفاً أن "الخطة الأساسية هي 1.3 مليار جرعة. ونحن نعمل على خطة موسعة، حسب تصريحات نقلتها قناة الحرة الأمريكية.

وحسب البيانات التي قدمتها فايزر الأمريكية وبيونتك الألمانية، تبدأ الاستجابة المناعية لمتلقي اللقاح بعد الجرعة الأولى، حيث تصل الحماية من فيروس كورونا إلى 88%.