وزير الصحة الأمريكي: بدأنا بتوزيع ملايين الجرعات من لقاح "فايزر"

أعلن وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار، اليوم، البدء بتوزيع ملايين الجرعات من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا في عموم الولايات.

وقال عازار في تغريدة عبر تويتر: "بدأنا بتوزيع ملايين الجرعات من أول لقاح اعتمدته إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في عموم الولايات"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد أصدرت يوم الجمعة ترخيصا للاستخدام الطارئ لأول لقاح مضاد لـ "كوفيد-19" في الولايات المتحدة. وتم إصدار أول ترخيص للاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 الذي تنتجه شركة الأدوية الأمريكية "فايزر" بالشراكة مع شركة "بيونتيك" الألمانية، مما يسمح بتوزيع اللقاح في الولايات المتحدة.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تعليق على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على استخدام اللقاح إن "توزيعه سيبدأ خلال أقل من 24 ساعة".

وأضاف ترامب في مقطع مصور، نشره عبر حسابه بموقع تويتر: "لقاح فايزر مطابق لمعايير السلامة، وسيكون مجانيا لجميع الأمريكيين".

يشار إلى أن إجمالي إصابات مرض فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" في الولايات المتحدة تجاوز، أمس السبت 16 مليونا، بحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 70.52 ‬مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و598967. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر إصابة عالميا، جاءت بعدها الهند، والبرازيل، وروسيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا.