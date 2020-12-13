الطالب المتهم بالفعل الفاضح في حلوان: كنا وسط مجموعة.. واتصورنا خلسة

كشف الطالب المتهم بارتكاب فعل فاضح داخل جامعة حلوان، تفاصيل الواقعة التي انتهت بفصله من الجامعة نهائيًا ثم تخفيف العقوبة باعتماده رسوبه في الصف الثالث رغم نجاحه.

كنا قاعدين في مجموعات.. وأنا وزميلتي كنا جمب بعض منتظرين المحاضرة اللي جاية

وأكّد الطالب المتهم بارتكاب فعل فاضح، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنَّه كان يجلس مع زميلته في الصف الثالث بكلية التجارة أمام مدرج الكلية حيث كان يتواجد طلاب كثيرون منقسمون في مجموعات، يجلسون مع بعضهم البعض في انتظار المحاضرة المقبلة قائلًا: "كنا قاعدين في مجموعات، وأنا وزميلتي كنا قاعدين جمب بعض منتظرين المحاضرة اللي جاية".

تفاجأت بأحد عناصر أمن الجامعة يصوّر الجالسين.. ولما روحتله حصلت بينا مشادة كلامية

وأضاف الطالب: "تفاجأت بأحد عناصر أمن الجامعة يصوّر الجالسين، فسارعت إليه، ووقعت بيننا مشادة كلامية بسبب تصويره لنا دون إذن، واصطحبني أنا وزميلتي لإدارة الأمن التي وقعت على مذكرة لم نفهم تفاصيلها آنذاك، لأنه وقتها قال لنا نمضي على محضر التحقيق ده عشان نروّح".

وتابع الطالب: "انتهت الواقعة آنذاك واستكملت العام الدراسي ونجحت فيه، لكني تفاجأت بقرار من الجامعة بفصلي أنا وزميلتي من الجامعة نهائيًا بناء على الواقعة التي حدثت بيني وبين فرد الأمن العام الماضي".

وواصل: "تفاجأت بأنَّ الإقرار الذي وقعت عليه هو اعتراف بأنني تمّ ضبطي بصحبة إحدى زميلاتي في وضع مخل بالحرم الجامعي أمام مدرج كلية التجارة، وتظلمت على القرار والذي انتهى إلى تخفيف العقوبة إلى رسوبي في العام الذي نجحت فيه".

وأكّد الطالب المتهم أنَّ الفتاة هي زميلته في الدراسة ولا توجد بينهما علاقة صداقة أو ارتباط أو خطوبة رسمية، مطالبًا وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بالكف عن تناول القضية حفاظًا على سمعته وسمعة زميلته قائلًا: "أنا أثق في القضاء إنه هيرجع لي حقي ويرد لي سمعتي".