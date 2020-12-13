"السوبرجيت" تعلن انضمام 3 أتوبيسات جديدة لأسطولها

استلمت شركة "سوبرجيت" 3 أتوبيسات فاخرة من شركة "قسطور مصر" للصناعة والتجارة "مان" المصرية الوطنية، وذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد 10 أتوبيسات جديدة بتكلفة 50 مليون جنيه، وبذلك يصل إجمالي أسطول الأتوبيسات الحالي بالشركة قبل نهاية هذا العام إلى 220 أتوبيساً.

جاء ذلك وفق ما أعلنته أعلنت وزارة النقل، في إطار توجيهات القيادة السياسية والحكومة المصرية لوزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، بتطوير منظومة النقل الجماعي في مصر وفي إطار خطة شركة الاتحاد العربي للنقل البري "السوبرجيت" إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل لتطوير أسطول الشركة من الأتوبيسات لضمان المحافظة على مستوى خدمة متميز.

وأوضح البيان، أنَّ الـ10 أتوبيسات الجديدة التي تم التعاقد عليها لتدعيم اسطول الشركة ستسهم في تقديم خدمة متميزة للركاب، إضافة إلى أهميتها الكبيرة في تشجيع الصناعة المصرية الوطنية وخلق فرص عمل جديدة مضيفا أن هذه الأتوبيسات تتضمن خدمات متميزة للراكب مثل (إنترنت مجاني – تتبع الرحلات- مداخل شحن –USB مقاعد مصممة بمسافات أكبر بين المقاعد لمزيد من الرفاهية والراحة- شاشات خلف كل مقعد لعرض الأفلام العربية والأجنبية والموسيقى.

وأشار البيان إلى أنَّ الخطة الشاملة التي يتمّ تنفيذها لتطوير أسطول شركة الاتحاد العربى للنقل البرى سوبرجيت، ورفع الكفاءة الفنية له، ستسهم في مواكبة خطط الدولة التنموية في المحافظات المختلفة، إضافة إلى أنَّ هناك تعاقدات أخرى ستقوم بها الشركة في المستقبل القريب لتدعيم أسطولها للحفاظ على مستوى الخدمة المتميز المقدم لجمهور الركاب.