أول وفاة واستقبال آلاف العالقين.. 2020 عام كورونا بالبحر الأحمر

كانت البحر الأحمر على موعد مع فيروس كورونا في العام المنقضي 2020 حيث أصيب أول مريض بفيروس كورونا في مصر بمستشفى الغردقة العام لسائح ألماني الجنسية يدعى توماس يبلغ ستين عاما، والموعد الثاني عندما استقبلت البحر الأحمر الآلاف من العالقين بالخارج في الحجر الصحى بفنادق مرسى علم تحت فرق طبية من الحجر الصحى والطب الوقائى، والموعد الثالث كان تزامنا مع إعلان وزارة الصحة أن البحر الأحمر من أولى المحافظات التي حققت زيرو كوورنا وذلك ضمن ثلاث محافظات هي مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر.

شهدت محافظة البحر الأحمر حالة أول إصابة بفيروس كورونا على مستوى مصر منذ ظهور أول جائحة كورونا المستجد قبل عدة شهور، وكانت الحالة لسائح ألماني في الثامن من شهر مارس الماضي من العام الجاري بمستشفى الغردقة العام حيث أعلنت وزارة الصحة، وفاة أول حالة بفيروس كورونا، لسائح ألماني الجنسية كان يقيم بأحد الفنادق مدينة الغردقة.

وأوضح بيان وزارة الصحة وصول السائح الألماني يوم الجمعة 6 مارس الماضي لمستشفى الغردقة العام لتلقى الرعاية الطبية، وتم إجراء الفحوصات اللازمة له وسحب العينة والتى جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد يوم السبت 7 مارس، وتم وضعه في الرعاية المركزة، نظرًا لأنه يعانى من فشل تنفسي ناتج عن التهاب رئوي حاد، ورفض النقل إلى مستشفى العزل المخصص، ثم ساءت حالته وحدث اضطراب في درجة وعيه، وتوفي اليوم الأحد 8 مارس.

وكانت محافظة البحر الأحمر على موعد زيرو كوورنا، حيث أعلنت مديرية صحة البحر الأحمر في نهاية شهر يوليو الماضى عن شفاء آخر مصاب بمستشفيات البحر الأحمر لتحقق البحر الأحمر زيرو كورونا بجميع مستشفيات مدن المحافظة ، كما سجلت الحالات الجديدة زيرو كورونا لآخر ٢٤ ساعة.

واستقبلت فنادق مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر الآلاف من المصريين العالقين عبر رحلات طيران استثنائية لإعادة المصريين العالقين في الخارج من عدة دول عربية وأجنبية وأفريقية ووضعهم في الحجر الصحى فى عدد من الفنادق والقري السياحية بمرسي علم تحت إشراف طبي كامل وذلك كإجراءات وقائية ضد فيروس.

وقال الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر عن تسجيل المحافظة لزيرو كوورنا يرجع إلى الإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي قررتها الحكومة المصرية. بالإضافة إلى تخصيص أطقم طبية مخصصة من الحجر الصحى والطب الوقائى بتوقيع الكشف الطبي على جميع الركاب العائدين من الخارج وإخضاعهم للتحاليل الفورية والفحوصات الطبية وقياس درجات الحرارة للتأكد من عدم الاصابة بفيروس كورونا المستجد.