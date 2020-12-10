المحافظ يقدم واجب العزاء في والدة أسقف البحر الأحمر وسط إجراءات وقائية

استقبل نيافة الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر اليوم الخميس اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر واللواء محمود أبوعمرة مدير الأمن، لتقديم واجب العزاء في وفاة والدة نيافة الأنبا إيلاريون أسقف الأقباط الأرثوذكس بالبحر الأحمر، وذلك بمقر الإيبارشية بكاتدرائية الأنبا شنودة بمدينة الغردقة.

وتوافد عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والصحفيين ومراسلي الصحف والقنوات الفضائية وبعض من النواب ورؤساء الأحزاب والجمعيات الأهلية ورجال الدين المسيحي والإسلامي وقيادات الأوقاف والأزهر بالبحر الأحمر وعدد من المواطنين على كاتدرائية الأنبا شنودة بالغردقة لتقديم واجب العزاء في وفاة والدة أسقف البحر الأحمر.

وشهدت مراسم العزاء إجراءات وقائية واحترازية مشددة وتم قياس درجات الحرارة لجميع الحضور وتعقيم وتطهير الأيدي قبل الدخول وبعد تقديم العزاء، وارتدى الجميع الكمامات الطبية وتم التنبيه على الحفاظ على التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة، كما تم تشديد الإجراءات الأمنية على بوابات الدخول وانتشرت الخدمات الأمنية في محيط كنيسة الأنباء شنودة.

ومن جانبه أعرب اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر عن خالص تعازيه لنيافة الأنبا ايلاريون، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، كما أعرب أسقف الأقباط الأرثوذكس عن شكره وتقديره للمحافظ ومدير الأمن على حضورهم خصيصاً لتقديم واجب العزاء.

وقدم أسقف البحر الأحمر الشكر لمحافظ البحر الأحمر ورجال الدين المسيحي والإسلامي ولجميع رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير بكافة المواقع والصحف والقنوات الفضائية، مؤكدا على الترابط الوطني بين الأديان وأن الشعب المصري نسيج واحد بكل طوائفه يشاركون بعضهم في الأحزان والأفراح وأنه لا قوة على وجه الأرض تستطيع أن تفرق بينهم.

ولفت إلى أن مجتمع البحر الأحمر عائلي ورغم أن مدن المحافظة تحوي قبائل متنوعة لكن يغلبنا طابع واحد وأي شخص غريب "بيدخل معانا بسرعة لنصبح نسيج في فصيل واحد ومساندين لبعضنا، ودائما تستقطب الجديد وبيتآلف وسطنا ونجتمع بسرعة مع بعض".