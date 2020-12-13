تأجيل استئناف شيري هانم وزمردة لـ13 يناير

قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم، تأجيل نظر استئناف المتهمة شريفة رفعت، وشهرتها "شيري هانم"، وابنتها "زمردة"، على حبسهما 6 سنوات وتغريمهما 200 ألف جنيه، لإدانتهما بالاعتداء على القيم الأسرية، والتحريض على الدعارة، لجلسة 13 يناير المقبل، لإحضار المتهمتين من محبسهما.

وأمرت النيابة العامة، بحبس المتهمتيْن، لاتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

وعاقبتهما محكمة اول درجة بالحبس لمدة 6 سنوات لكل منهما، وبتغريم كل منهما 100 الف جنيه، بعد اعتراف زمردة في جلسة سرية بكل الاتهامات المنسوبة اليها، وذلك بعد بلاغ قدمه ضدهما المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة تطهير المجتمع.