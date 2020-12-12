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إصابة نائبي رئيس محكمة النقض ووكيل تفتيش قضائي في حادث ببني سويف

كتب:

عمرو رجب
09:52 م | السبت 12 ديسمبر 2020
مرفق إسعاف بني سويف

مرفق إسعاف بني سويف

أصيب نائبا رئيس محكمة النقض، ووكيل تفتيش قضائي، في حادث سير، وقع مساء اليوم السبت، إثر إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي، 3 مصابين جراء الحادث، وهم: "محمد ع.أ.ع" 64 سنة، نائب رئيس محكمة النقض، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، و"محمود ح.ا" 55 سنة، نائب رئيس محكمة النقض، مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى، و"عادل ع.أ.ع" 60 سنة، وكيل التفتيش القضائي، مصاب باشتباه كسر في الذراع الأيمن، وجميعهم يقيمون بمحافظة سوهاج.

وتم إجراء الإسعافات الأولية لهم، وخضعوا للفحوصات الطبية والمعملية اللازمة، تحت إشراف الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وجار تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحادث، قبل أن يتم نقلهم لتلقي العلاج بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

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