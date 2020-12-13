تأجيل دعوى المعزول على قرار "الرياضة" بتجميد مجلس إدارة الزمالك لـ3 يناير

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى رئيس الزمالك المعزول، وأحمد عادل عبدالفتاح وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى ومحمد أنور وشريفة كمال، أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين، والتي تطالب بإلغاء القرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات لجلسة 3 يناير.

كما طالبت الدعوى، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 متضمناً في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية تضم 3 أعضاء وهم: القاضي أحمد بكرى محمد حميدة رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، والقاضي هشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة والمحام العام الأول محمد سيد عطية على أحمد المحامي العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.

وكان هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أقام طعنًا قضائيًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.

اختصم الطعن كلًا من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.

كانت وزارة الشباب والرياضة، قررت في بيانها الصادر أمس، إحالة المخالفات الماليه الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.

كما قررت وزارة الرياضة، وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامه وما سوف تسفر عنه من نتائج ،أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً لمجلس الإدارة ايهما أقرب.

وتابعت أنَّه تمّ تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادي الزمالك وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة.

وقال بيان لاحق صادر من وزارة الرياضة: "في ضوء قرار وزارة الشباب الرياضة رقم 520 لسنة 2020 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية وذلك نظراً لمخالفات مالية وإحالتها للنيابة العامة، وحيث تضمن القرار تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بإصدار قرار بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير شؤون النادي".