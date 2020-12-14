تصل لـ1.5 مليون جنيه بدون ضامن.. تفاصيل برامج التمويل الشخصية من بنك مصر

تتنافس العديد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، في تقديم العديد من القروض الشخصية، و الأوعية الادخارية، التي تناسب احتياجات العملاء، لجذب المزيد منهم، ويقدم بنك مصر للمواطنين القرض الشخصي بقيمة 1.5 مليون جنيه، وبدون ضامن، للتسهيل على العملاء الحصول على القرض، ومواجهة مستلزمات الحياة.

وتستعرض "الوطن" التفاصيل الكاملة، المزايا والشروط والمستندات المطلوبة للحصول على قرض المليون ونصف المليون جنيه من بنك مصر ، وفقا لسياسة البنك المعلنة.

تفاصيل القرض الشخصي بموجب خطاب تحويل من جهة العمل

ـ تصل قيمة التمويل إلى 1.5 مليون جنيه للعاملين بالهيئات والمصالح الحكومية وقطاع الأعمال العام، و نص مليون جنيه للقطاع الخاص.

ـ تصل مدة التقسيط إلى 10 سنوات للعاملين بالهيئات والمصالح الحكومية وقطاع الأعمال العام والقطاع العام في حالة تحويل الراتب و8 سنوات في حالة تحويل القسط فقط، 5 سنوات للعاملين بالقطاع الخاص والاستثماري.

ـ قد تصل إلى 8 سنوات في بعض فئات القطاع الخاص.

ـ أقل سعر عائد.

ـ أقل مصاريف إدارية.

ـ وثيقة تأمين مجانية على الحياة والعجز الكلى.

ـ لا يشترط وجود ضامن للعميل.

ـ امكانية شراء قروض البنوك الأخرى.

ـ الإعفاء من مصاريف فتح الحساب.

المستندات المطلوبة للحصول على القرض الشخصي بموجب خطاب تحويل من جهة العمل

- يقوم العميل باستيفاء شهادة حديثة بمفردات الراتب لم يمر عليها شهر.

- استيفاء العميل بطلب الحصول على القرض من البنك وملء الاستمارة بالبيانات المطلوبة.

- صورة بطاقة الرقم القومي للعميل وتكون سارية.

- إيصال مرافق حديث لم يمر عليه 3 شهور.

- خطاب معتمد من جهة العمل بعد اعتماد الصيغة من البنك.

تفاصيل القرض الشخصي بموجب بأثبات دخل بدون خطاب جهة العمل

ـ يقدم البرنامج للجهات المتعاقدة على تحويل المرتبات لبنك مصر فقط.

ـ أعلى قيمة قرض تصل إلى مليون جنيه.

ـ أطول مده تقسيط تصل إلى 8 سنوات.

ـ أقل سعر عائد.

ـ أقل مصاريف إدارية.

ـ وثيقة تأمين مجانية على الحياة والعجز الكلى.

ـ لا يشترط وجود ضامن للعميل.

ـ إمكانية شراء قروض البنوك الأخرى.

المستندات المطلوبة للحصول على القرض الشخصي بموجب بأثبات دخل بدون خطاب جهة العمل

ـ الحد الأدنى لمدة تحويل الراتب شهر واحد فقط.

ـ طلب الحصول على القرض.

ـ صورة بطاقة رقم قومي سارية.

ـ إيصال مرافق حديث لم يمر عليه 3 أشهر.

ـ شهادة دخل حديثة.

تفاصيل القرض الشخصي بإثبات دخل بدون خطاب جهة العمل

ـ خاص بالجهات غير المتعاقدة على تحويل الراتب.

ـ لا يشترط تعاقد الجهة مع البنك على تحويل المرتبات.

ـ أعلى قيمة قرض تصل إلى مليون جنيه.

ـ أطول مدة تقسيط تصل إلى 8 سنوات.

ـ أقل سعر عائد.

ـ أقل مصاريف إدارية.

ـ وثيقة تأمين مجانية على الحياة والعجز الكلى.

ـ لا يشترط وجود ضامن للعميل.

ـ إمكانية شراء قروض البنوك الأخرى.

المستندات المطلوبة

ـ بيان بالدخل الشهري.

ـ صورة بطاقة رقم القومي.

ـ طلب الحصول على القرض.

ـ إيصال مرافق حديث لم يمر عليه 3 أشهر.

تفاصيل القرض الشخصي لأصحاب المعاشات

ـ أعلي قيمة قرض تصل إلى 500 ألف جنيه.

ـ أطول مدة تقسيط تصل إلى 8 سنوات لصاحب المعاش الأصلي، و 7 سنوات للمستفيد من المعاش.

ـ أقل سعر عائد.

ـ أقل مصاريف إدارية.

ـ وثيقة تأمين مجانية على الحياة.

ـ لا يشترط وجود ضامن للعميل.

المستندات المطلوبة للحصول على القرض الشخصي لأصحاب المعاشات

ـ طلب الحصول على القرض.

ـ صورة بطاقة الرقم القومي.

ـ بيان المعاش المعتمد من جهة التحويل.

ـ إيصال مرافق حديث.

جدير بالذكر أن بنك مصر العديد من القروض بدون الحاجة إلى ضامن، وتختلف مجالات التمويل بين تمويل الحصول على السيارات والتمويل العقاري والقروض الشخصية، كما أنه يوفر شهادات ادخارية بأسعار فوائد تنافسية.