المصرف المتحد يقدم حزمة من برامج التمويل متناهي الصغر للتمكين الاقتصادي للمرأة

قالت نيفين كشميرى، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال بالمصرف المتحد، عن طرح حزمة من البرامج التمويلية لقطاع المتناهى الصغر والمتخصصة لتمكين المرأة وزيادة معدلات التشغيل بمختلف أنحاء الجمهورية، وذلك فى إطار المبادرات التى ترعاها الدولة المصرية والبنك المركزى المصرى لتأهيل المرأة اقتصادياً، إن المرأة تمثل 48.5% من حجم السكان فى مصر، وإن نسب البطالة بين الإناث وصلت إلى 22.4%، وذلك وفقاً لتقرير المركز المصرى للدراسات الاقتصادية 2019 الماضى، وهذا يعنى أن نسبة مساهمة المرأة ضئيلة جداً فى سوق العمل، وأن المجتمع المصرى يفقد نحو 40% من طاقته البشرية نتيجة تحديات عمل المرأة.

وأرجعت التحديات التى تبطئ من عملية التوظيف والتشغيل للمرأة المصرية إلى الثقافة والموروثات الاجتماعية، وذلك على الرغم من جهود الدولة لتمكين المرأة اقتصادياً وتخصيص عام المرأة 2018 الماضى لدعمها وتأهيلها، كذلك وضع مميزات خاصة للمرأة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التى تقوم بها سيدات إلا أنها ما زالت عائقاً. وأشارت «كشميرى» إلى أن المصرف المتحد يقدم التمويل المالى لجميع أنواع الأنشطة سواء التجارية أو الصناعية أو الخدمية أو الحرفية، من خلال إجراءات بسيطة، يستطيع العميل الحصول على التمويل اللازم لمشروعه من شبكة فروع المصرف المتحد الـ65 والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

كما يقدم المصرف المتحد أيضاً مجموعة من برامج الدعم الفنى لعملاء التمويل متناهى الصغر فى صورة دورات تدريبية متخصصة فى: الإدارة ورفع الكفاءة الفنية للمشروع والتأهيل البنكى للمشروع. فضلاً عن التأهيل لريادة الأعمال. وذلك وفق أسس التسويق الجيد للمشروعات، بالإضافة إلى باقة من الحلول البنكية الإلكترونية المتميزة تحت مسمى «بنكك على الخط» والتى تعمل على مدار الساعة 7 أيام فى الأسبوع لتوعية العملاء بوسائل الدفع الرقمية من موبيل بنكى وإنترنت بنكى وأيضاً المحفظة الرقمية وماكينات صراف آلى، بهدف توفير وقت وجهد العملاء فضلاً عن الأمان الكامل فى المعاملات المالية.