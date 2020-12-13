رئيس التحرير

محمود مسلم

وزير خارجية موريتانيا: انتشار كورونا وصل إلى مستوى مقلق

كتب:

(أ.ش.أ)
04:25 م | الأحد 13 ديسمبر 2020
وزير خارجية موريتانيا: انتشار كورونا وصل إلى مستوى مقلق

وزير خارجية موريتانيا: انتشار كورونا وصل إلى مستوى مقلق

 قال وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إن انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في بلاده وصل إلى "مستوى مقلق"، وذلك بعد تسجيل عدد قياسي من الوفيات والإصابات اليومية.

واستعرض أحمد، خلال اجتماع عقده مع أعضاء السلك الدبلوماسي في البلاد، تفاصيل الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة للتصدي للموجة الثانية من الجائحة، وناقش "الدعم الذي يمكن أن يقدمه الشركاء الدوليون" لمواجهة الوضع.

من جانبه، حذر منسق مكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة الموريتانية، الدكتور سيدي ولد الزحاف، من خطورة الفيروس، داعيا إلى ضرورة احترام الإجراءات الاحترازية.

 

اقرأ المزيد:

موريتانيا تغلق المدارس والجامعات للحد من تفشي كورونا

موريتانيا تسجل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالي 7075 حالة

تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا والإجمالي 7022

ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في موريتانيا إلى 6977 إصابة