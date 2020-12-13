وزير خارجية موريتانيا: انتشار كورونا وصل إلى مستوى مقلق

قال وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إن انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في بلاده وصل إلى "مستوى مقلق"، وذلك بعد تسجيل عدد قياسي من الوفيات والإصابات اليومية.

واستعرض أحمد، خلال اجتماع عقده مع أعضاء السلك الدبلوماسي في البلاد، تفاصيل الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة للتصدي للموجة الثانية من الجائحة، وناقش "الدعم الذي يمكن أن يقدمه الشركاء الدوليون" لمواجهة الوضع.

من جانبه، حذر منسق مكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة الموريتانية، الدكتور سيدي ولد الزحاف، من خطورة الفيروس، داعيا إلى ضرورة احترام الإجراءات الاحترازية.