"بوتين" مستاء من ارتفاع الأسعار وتراجع دخل المواطن الروسي

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، عن استيائه أمام وزراء الحكومة الروسية من تراجع دخول السكان، وتزايد البطالة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، مشيرا إلى أن ما يحصل في هذه المجالات "ليس مزحة".

وقال بوتين، في تصريحات: "لقد انخفض الدخل الحقيقي المتاح للسكان بنسبة 4.3 %، وارتفعت أسعار السكر لأكثر من 71 %، والمواطنون باتوا يضعون قيودا على استهلاكهم؛ لأنهم لا يمتلكون المال لشراء الطعام الأساسي"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وأضاف بوتين مخاطبا وزراء الحكومة الروسية:" أين أنتم، وأين تنظرون؟ هذه ليست مزحة"، متابعا "في ظل الظروف التي تتزايد فيها البطالة، وتقل فيها الدخول، وتصبح المنتجات الأساسية أكثر تكلفة، أنتم تجلسون وتحدثوني عن قصص خرافية عما ستفعلون مستقبلاً".

وكان رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، أعلن قبل أيام أنه سيتابع شخصيا مسألة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في البلاد، وكلف بإعداد معايير اتفاقيات؛ للحد من ارتفاع الأسعار.

جدير بالذكر، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد كلف، في وقت سابق، باتخاذ تدابير؛ للحد من ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية.