وفاة شقيق برلماني بالبحيرة بكورونا بعد أيام من وفاة أخيه الأصغر

شيعت أسرة البرلماني محمد حجازي، عضو مجلس النواب عن دائرة إيتاي البارود بالبحيرة، جثمان أشرف عبد السلام حجازي"الشقيق الأكبر للنائب"، الذي توفى صباح اليوم بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، علما بأن شقيقه الأصغر توفي منذ أيام بنفس الفيروس.

وتوفي كامل عبد السلام حجازي، الشقيق الأكبر للنائب محمد عبد السلام حجازي، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثامنة بمحافظة البحيرة، ومقرها مركز إيتاي البارود، وذلك بعد انتقال العدوى له ولشقيقيه أثناء مرورهما على الدائرة الانتخابية خلال فترة الدعاية الانتخابية لشقيقيهما.

ولم يمر ١٠ أيام على وفاة "أشرف"، بفيروس كورونا المستجد، الشقيق الأصغر للمهندس محمد عبد السلام حجازي، عضو مجلس النواب عن دائرة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ألا ولحق به اليوم الأحد، شقيقه الأكبر "كامل" متأثرا بإصابته بذات الفيروس، داخل العناية المركزة بمستشفى العزل بالمحافظة.

ونعى أهالي مركز ومدينة إيتاي البارود، عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عائلة حجازي فى وفاة فقيدهم كامل عبد السلام حجازى، شقيق النائب محمد عبد السلام حجازى، داعين المولى عز وجل أن يتقبله مع الشهداء والصالحين ويجعل مرضه فى ميزان حسناته، ويرفع البلاء والوباء عن البلاد.

ومن جانبه تقدم الدكتور حسام السباخى، مدير الإدارة الصحية بإيتاي البارود، وجميع العاملين بالإدارة الصحية بإيتاي البارود، بخالص العزاء للمهندس محمد عبدالسلام حجازى، عضو مجلس النواب، فى وفاة شقيقه كامل عبدالسلام حجازي، سائلين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته ويرزقك أهله الصبر والسلوان.

وتم تشييع الجثمان بعد صلاة عصر اليوم من مسجد الإيمان بقرية أمليط بمركز إيتاي البارود مسقطرأس الفقيد.

يذكر أن النائب محمد حجازي حصل على أعلى الأصوات في الانتخابات البرلمانية بدائرة إيتاي البارود الذي تنافس فيها 4 مرشحين للفوز بمقعدين، حيث حصل محمد عبد السلام حجازي على 88 ألفًا و317 صوتًا.