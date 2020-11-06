قبل الانتخابات بساعات.. وفاة أقدم مرشح برلماني في بيلا بكفر الشيخ عن عمر يناهز 80 عاما

تُوفي صباح اليوم الجمعة، الحاج صفوت عبيد، رئيس نادي بيلا الأسبق، في محافظة كفر الشيخ، وأقدم مُرشح برلماني عن الدائرة، عن عُمر يُناهز 80 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وخيَّم الحزن على أهالى مدينة بيلا، بعد وفاة "عبيد"؛ إذ كان مشهودا له بحُب الخير، كما أنه كان حريص على المُشاركة في الجلسات العرفية لحل النزاعات المُختلفة بين الأفراد والعائلات، وله باع طويل في الأعمال الخيرية والإنسانية، واصفين إياه بـ"آخر الرجال المُحترمين".

وتحول موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى سرادق عزاء بعد وفاة الحاج صفوت عبيد، ونشر عددا كبيرا من شباب وأهالي المدينة تدوينات على صفحاتهم الشخصية، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه وجميع مُحبيه الصبر والسلوان.

في سياق متصل، نعى نادى بيلا الرياضي الحاج صفوت عبيد، قائلا في بيان له: "يتقدم نادي بيلا الرياضي برئاسة الأستاذ جمال الصيرفي، رئيس مجلس الإدارة، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، ومدير النادي، وجميع الموظفين، والعاملين، والأجهزة الفنية والإدارية، بخالص التعازى في وفاة المغفور له بإذن الله تعالي الحاج صفوت عبيد، الرئيس الأسبق للنادي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

ومن المُقرر، أن تُشيع جنازة الحاج صفوت عبيد مساء اليوم الجمعة، ليُوارى الثرى فى مقابر الأسرة بمدينة بيلا، ويقتصر العزاء على تشييع الجنازة؛ نظرا لظروف فيروس كورونا المُستجد.