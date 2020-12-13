إسراء النمر تناقش ديوان "العيون التي غادرت سريعا" بـ"جاليري ضي" الخميس

يستضيف جاليري ضي، حفل مناقشة ديوان "العيون التي غادرت سريعا"، للشاعرة إسراء النمر، في تمام الساعة السادسة مساءً، الخميس المُقبل.

يناقش الديوان، الناقد الدكتور شاكر عبدالحميد أستاذ علم نفس الإبداع بأكاديمية الفنون ووزير الثقافة الأسبق، والناقد الدكتور محمد سليم شوشة أستاذ الأدب العربي بجامعة الفيوم، ويدير المناقشة الشاعر محمود خير الله مدير تحرير مجلة الثقافة الجديدة.

صدر ديوان "العيون التي غادرت سريعا" في يناير الماضي، عن الهيئة المصرية العامة بالكتاب، ولقى اهتماما ملحوظا من قبل النقاد والشعراء ولقي اهتماماً ملحوظاً من قبل النقاد والشعراء.

وكتب عنه الشاعر محمود خير الله قائلاً: على الرغم من أنه الديوان الأول لإسراء، إلا أنه يحمل بصمات شاعرة متمرسة، لا تطبق مواصفات شعرية جاهزة أو معلبة، ولا تعتمد على الصيغة الدارجة لهذه القصيدة، التي تم اختصارها في: "المجانية/ الإيجاز/ التوهج"، وهي الصيغة التي عرفتها الأدبيات الخاصة بقصيدة النثر العربية، نقلاً عن كتاب سوزان برنار “قصيدة النثر من بودلير إلى أيامنا.

وأكد سعي إسراء، إلى اقتراح طرائق شعرية تخصّها، وتخص حكايتها مع القصيدة، معتمدةً على تقنية التعري والفَضح، بدءً من التعري الجسدي، إلى التعري المعنوي، وصولاً إلى التعري المجتمعي، الأمر الذي يجعلنا نتوقف طويلاً أمام “تيمة الجسد بشكل عام.

وكتب الشاعر أسامة حداد قائلاً: جاءت مجموعة إسراء النمر الأولى "العيون التي غادرت سريعًا"، بانحرافٍ واضح خاصة على مستوى اللغة، حيث الانتقال من اللغة المتعالية للشعر، إلى لغة التواصل اليومي (..) ومن هذه اللغة التي تبدو بسيطة عادية ومتاحة، يتشكَّل الخطاب الشعري داخل المجموعة، وصراع الحضور والغياب وهو الصراع الأساسي والرئيسي منذ العنوان عتبة النص.

وكتب الشاعر سفيان صلاح هلال قائلاً: الواقع أن ما لفت نظري في ديوان "العيون التي غادرت سريعا" للشاعرة إسراء النمر، هو وعيها بالفرق بين لغة الشعر ولغة النثر، بعد هذا سيأتي أي شيء، خاصة إذا كان الشاعر/ة صغير/ة السن.

ففي الديوان الأول قد تجد الصوت ممزوجاً بأصوات كثيرة، وقل أن تصادف ملامح محددة للإبداع موضوعاً وشكلاً، رغم هذا ففي ديوان الشاعرة، نستطيع تتبع تجربة تُعلن عن نفسها في وضوح

إسراء النمر: شاعرة وصحفية من مواليد القاهرة (27 يوليو 1991)، تخرجت في كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 2012، وتعمل في جريدة أخبار الأدب، منذ عام 2015.