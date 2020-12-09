وزيرة الثقافة توفد رئيس هيئة الكتاب في عزاء الشاعر رفعت سلام

أوفدت الدكتور ة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، نيابة عنها، الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، للمشاركة في عزاء الشاعر والمترجم رفعت سلام، الذي رحل أمس الأول عن عمر يناهز 69 عاما، والذي بدأ من بعد صلاة المغرب، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

ونعت "عبدالدايم"، وجميع الهيئات والقطاعات، ونقابة اتحاد الكتاب والمثقفون، الشاعر والمترجم الكبير رفعت سلام الذي غيبه الموت يوم الأحد الماضي، عن عمر يناهز 69 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

وقالت الوزيرة إن الراحل ترك إرثا كبيرا للثقافة العربية في الشعر والترجمة والأبحاث النقدية خلال مسيرته الأدبية الطويلة وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

يشار إلى أنَّ الراحل ولد بمدينة منيا القمح في محافظة الشرقية، في نوفمبر من عام 1951، درس الصحافة وتخرج من جامعة القاهرة عام 1973، من مؤلفاته "وردة الفوضى الجميلة، إشراقات رفعت سلاَّم ، إنها تُومئ لي، هكذا قُلتُ للهاوية، إلى النهار الماضي، كأنَّها نهاية الأرض، حجرٌ يطفو على الماء"، وله العديد من الاعمال المترجمة وساهم في إصدار جماعة و مجلة "إضاءة 77" مع بعض زملائه، منهم حلمي سالم، و أمجد ريان ثم أصدر مجلة "كتابات"، كما أصدر أول ديوان شعرى له عام 1987 بعنوان "وردة الفوضى الجميلة"، كما أسس مجلة "كتابات" الأدبية بعد أن انفصل عن المجلة الاولى، وحصل على جائزة كفافيس الدولية للشعر عام 1993.

وقد أصدرت الهيئة العامة للكتاب عدة أعمال الراحل منها الأعمال الشعرية الكاملة فى أربعة أجزاء، وآرثر رامبو، وترجمة لأوراق العشب، وغيرها من الأعمال. كما شارك الراحل رفعت سلام متطوعا فى باكورة إنتاج سلسلة ما حيث كتب ما الشعر لتعريف الشباب والناشئين به.