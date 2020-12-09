هيئة الكتاب تنعى نبيل فاروق: علامة بارزة في كتابة الروايات البوليسية

نعي الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الكاتب الروائي الدكتور نبيل فارق، الذي غيبه الموت اليوم، عن عمر يناهز 64 عاما، إثر أزمة قلبية.

وأعرب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن حزنه لوفاة الدكتور نبيل فاروق، مشيرا إلى أنه يمثل علامة بارزة في كتابة الروايات البوليسية التي تزخر بها المكتبة المصرية، موجها التعازي لأسرته وأصدقائه ومحبيه.

وقال الدكتور هيثم الحاج علي، إن الدكتور نبيل فاروق، أسهم في خلق جيل شاب يميل للقراءة وشارك في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في ندوة 2020.

ونعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وجميع الهيئات والقطاعات، الكاتب الروائي الدكتور نبيل فارق، الذي غيبه الموت اليوم، عن عمر يناهز 64 عاما إثر أزمة قلبية.

وقالت الوزيرة، إن الراحل يمثل علامة بارزة في الكتابة الروائية البوليسة، التى تربى عليها أجيال من أبناء مصر، وساهمت في تشكيل وعيهم وفكرهم.

وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

يذكر أن الراحل من مواليد فبراير 1956، تخرج في كلية الطب واشتهر بالأدب البوليسي والخيال العلمي.

صدرت له مجموعة كبيرة من القصص، ضمن سلسلة روايات مصرية للجيب، وقدّم عدة سلاسل قصصية من أشهرها ملف المستقبل، ورجل المستحيل، وكوكتيل 2000، ولاقت قصصه نجاحا كبيرا في العالم العربي، خاصة عند الشباب.