البرلمان يستعد لجلسته الأخيرة وإصدار التشريعات والاتفاقيات العاجلة

يعقد مجلس النواب جلسته الأخيرة الثلاثاء المقبل الموافق 15 ديسمبر، إلا إذا طالبت الحكومة بإصدار أي تشريع عاجل قبل انتهاء مدة البرلمان الحالي، التي تنقضي في 9 يناير المقبل، حيث يبدأ البرلمان بتشكيله الجديد، عمله 10 يناير2021، بعد انتهاء مدة المجلس الحالي الدستورية.

وينتهي مجلس النواب خلال جلسته العامة الثلاثاء، من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذي بدأ في مناقشة مواده في جلسته الأخيرة والموافقة عليه من حيث المبدأ.

وتناقش الجلسة العامة لمجلس النواب الثلاثاء أيضا، عدد من الاتفاقيات التي وافقت عليها اللجان بالمجلس خلال الفترة الماضية، ويتم إحالتها للجلسة العامة.

ومن أبرز الاتفاقيات، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 644 لسنه 2020، بشأن الموافقة علي ميثاق منتدى "غاز شرق المتوسط"، الموقع في القاهرة بتاريخ 22/9/2020.

وتهدف الاتفاقية، إلى خلق حوار منظم فيما يتعلق بموضوعات الغاز الطبيعي، فضلا عن وضع برنامج من أجل صياغة السياسات الاقليمية في هذا الخصوص، ودعم مجهودات الدول المنتجة، أو التي لديها احتياطات من الغاز بالمنطقة، وذلك من أجل التعجيل باستثمار الاحتياطي الحالي والمستقبلي.

وقرار رئيس الجمهورية رقم 660 لسنه 2020، بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الأفريقي رقم 2/2020 المعتمد بتاريخ 5/15/ 2020 بشأن التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في هذا التجديد، بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي.

كما يتم مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 643 لسنه 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30 /9/ 2019.

كما يناقش المجلس، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنه 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض الهيئة القومية للأنفاق من "جي بي مورجان يوروب لميتد، وبنك جي بي مورجان تشيس إن إيه" ومؤسسات مالية أخرى محددة بمبلغ قدرة مليار و885 مليون و553 ألف يورو والموقعة بتاريخ 13/8/2020.

ومن المقرر أن يبدأ المجلس باستخراج "كارنيهات" العضوية لأعضاء مجلس النواب الجدد عقب نهاية الجلسة العامة لمجلس النواب الحالي، وسط اجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وسجلت الأمانة العامة لمجلس النواب، بيانات الأعضاء الجدد، الذين أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات رسميا فوزهم في المعركة الانتخابية في الجولة الأولى والثانية.

ويساعد جمع بيانات الأعضاء، الأمانة العامة في سرعة استخراج "كارنيهات العضوية" بدون الحاجة إلى وقت أكبر، تستغرقه عمليه ملء الاستمارات الخاصة بالعضوية، ويحدد النواب في الاستمارة الانتماء الحزبي، حتى يتمكن المجلس من تحديد عدد الهيئات البرلمانية، التي ستتشكل تحت قبة البرلمان، وفقا لعدد ممثلي كل حزب.

وأتاح المجلس، ملء الاستمارات ورقيا أو إلكترونيا، خاصة مع الاستغناء التدريجي مع المعاملات الورقية، في إطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.