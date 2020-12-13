"نقل النواب" توافق على قرض لهيئة الأنفاق بمليار و885 مليون يورو

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب رزق راغب ضيف الله وكيل اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق بصفتها المقترض و"جي بي مورجان يوروب ليمتد" بصفته المنظم الرئيسي المفوض للأولى ومؤسسات مالية أخرى محددة بصفتهم المفوضون الأصليون بمبلغ 1.885.630.553.20 يورو الموقعة بتاريخ 13 أغسطس 2020.

وطالبت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب،، خلال الاجتماع بموافاة وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق بدراسة الجدوى الخاصة بمشروعي قطار العاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر.

وطالب أعضاء اللجنة بموافاة اللجنة بدراسة الجدوى كاملة وكيفية العمل على سداد قيمة القرض وكذلك عقود الإنشاء وتعهد الهيئة القومية للأنفاق بسداد قيمة القرض.

وقال النائب رزق راغب ضي الله، رئيس الاجتماع، إنَّ أعضاء مجلس النواب يثمنون المشروع بل ويطالبون بتنفيذة باسرع ما يمكن ولكن لابد من أن يتولد لدى الأعضاء الاطمئنان الكافي بكيفية سداد القرض دون تحمل الدولة أي أعباء وكذلك مع مراعاة عدم تحمل المواطن المصري أي أعباء مالية.