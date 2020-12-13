تشريعية النواب توافق على منحة أمريكية للحوكمة بـ27.6 مليون دولار

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد على قرار رئيس الجمهورية رقم 643 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30 سبتمبر 2019.

وتهدف الاتفاقية إلى التركيز علي الأنشطة التي تُعزز الشمولية والشفافية في نظم الحوكمة المصرية والمتمثلة في كل من الحوكمة الاقتصادية، والمحاكم الاقتصادية، وتمكين المرأة والفتيات، ودعم المجتمعات المهمشة.

جاءت الموافقة لتطابقها مع الدستور والقانون، وفق ما أعلنته اللجنة وتتضمن الاتفاقية مادة وحيدة مفادها "الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30 سبتمبر 2019".

وطبقًا للمذكرة الإيضاحية للاتفاقية، تهدف أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة إلى زيادة المساءلة وآليات المحاسبة للحد من الفساد، زيادة كفاءه المؤسسات العامة، الحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرآه والمجتمعات المهمشة علي الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

وبمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 643 لسنة 2020 بشأن الموافقة على منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، تُقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمصر منحة بمبلغ مالي لا يتجاوز 27 مليونًا و675 ألف دور أمريكي.

يٌشار إلى أنَّ هذا المبلغ أحد الدفعات لإجمالي المساهمة الإجمالية للوكالة، والتي تقدر بـ113 مليونًا و575 ألف دولار إجمالي، ويكون اكتمال المساعدة 30 سبتمبر 2025 أو أي تاريخ آخر يتفق عليه الطرفان.