وزير صحة إسبانيا: سنبلغ مناعة القطيع ضد كورونا نهاية الصيف المقبل

أعرب وزير الصحة الإسباني، سلفادور إيلا، عن أمله في أن تبلغ بلاده مناعة القطيع ضد فيروس كورونا المستجد بحلول نهاية الصيف المقبل، إذا تم تطعيم عدد كاف من المواطنين بحلول ذلك الوقت.

وقال إيلا - بحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الأحد - "سيبدأ برنامج التطعيم في البلاد في يناير المقبل، على أمل أن يحصل أكثر من ثلثي السكان على اللقاح".

وأضاف "أعتقد أننا اقتربنا من بداية النهاية، ففي غضون خمسة أو ستة أشهر سنبلغ مناعة القطيع، سواء بسبب تلقيح المواطنين أو لإصابتهم بالمرض".