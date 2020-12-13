الرئيس الجزائري يظهر لأول مرة منذ إصابته بكورونا: سأتعافى قريبا

ظهر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم، لأول مرة منذ إصابته بفيروس كورونا، قائلا: إنه في طريقه إلى التعافي من المرض الذي أصيب به قبل نحو شهرين.

وأضاف تبون، في رسالة مصورة على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، أن الأمر قد يستغرق أسبوعا إلى ثلاثة، حتى يتعافى بشكل كامل.

وأوضح تبون، أنه يتابع التطورات في البلاد، ويعطي توجيهاته لرئاسة الجمهورية كلما تطلب الأمر ذلك، قائلا: "طلبت تحضير مشروع قانون انتخابات جديد في أقرب وقت وفقا لقناة "سكاى نيوز عربية"

وكان تبون (75 عاما) نقل إلى ألمانيا في أواخر أكتوبر الماضي من أجل استكمال علاجه.