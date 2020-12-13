أمين عام النواب يستقبل نظيره العراقي لتبادل الخبرات بين المجلسين

استقبل المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب اليوم، سيروان عبدالله، الأمين العام لمجلس النواب العراقي والوفد المرافق له.

ورحب المستشار محمود فوزي، بوفد مجلس النواب العراقي، في بلده الثاني مصر، مشيدا برسوخ وقوة العلاقات بين البلدين الشقيقين، التي تشهد طفرة بارزة مؤخرا على كافة المستويات.

واستعرض المستشار محمود فوزي، أمام الوفد، أجهزة وإدارات الأمانة العامة لمجلس النواب المصري، في إطار تبادل الخبرات بين المجلسين، وخطة عمل مجلس النواب المصري والإجراءات، التي اتخذها لضمان سير العمل بالمجلس بانتظام أثناء مواجهة جائحة كورونا، وكذا الخطة التدريبية الافتراضية للأمانة العامة لمجلس النواب، مستعرضا سبل دعم وتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين الشقيقين، خاصة على مستوى الامانة العامة للمجلسين.

من جانبه، أبدى سيروان عبدالله، الأمين العام لمجلس النواب العراقي، سعادته وجزيل شكره وتقديره لحسن الاستقبال الذي لاقاه هو والوفد المرافق، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين على كافة المستويات، تتجه إلى مستوى يليق بتاريخ العلاقات المصرية- العراقية، معربا عن رغبته في تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين الشقيقين، خاصة على مستوى تبادل الخبرات بين الأمانة العامة لمجلس النواب المصري والأمانة العامة لمجلس النواب العراقي.

وفي ختام اللقاء، تبادل المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، وسيروان عبدالله، أمين عام مجلس النواب العراقي، الدروع التذكارية، واصطحب سيادته نظيره العراقي في جولة داخل أروقة المجلس شملت متحف المجلس والقاعة الرئيسية للمجلس.

ويزور مصر حاليا وفد عراقي رفيع المستوى، في إطار تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين البلدين.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل أعضاء الوفد، وأكد خلاله على ثوابت السياسة المصرية بدعم العراق وتعزيز دوره القومي العربي، وتحقيق كل ما من شأنه أن يحقق مصالحه ويساعده على تجاوز كافة التحديات، ويحافظ على أمنه واستقراره، حيث تحرص مصر على الدفع بأطر التعاون مع العراق سواء على المستوى الثنائي أو الثلاثي مع الأردن، في ضوء الأهمية الاستراتيجية لهذا التعاون في العالم العربي.