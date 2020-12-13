الجامعة العربية: جولة الإعادة بانتخابات النواب اتسمت بدرجة عالية من التنظيم

أعلنت بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب المصري 2020، أن جولة الإعادة للانتخابات بمرحلتيها الأولى والثانية اتسمت بدرجة عالية من التنظيم والحياد، مؤكدة أن هذه الانتخابات ستشكل خطوة متقدمة لبروز نخبة نيابية جديدة، بما يعزز بناء دولة القانون والمؤسسات.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس بعثتها لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020، اليوم، حيث ألقى البيان التمهيدي لبعثة الجامعة لمتابعة جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بمرحلتيها الأولى يومي 23 و 24 نوفمبر 2020 والثانية يومي 7 و 8 ديسمبر 2020.

وتقدمت بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020 ، وفقا للبيان، بخالص التهاني لجمهورية مصر العربية قيادة وشعبأ بمناسبة استكمال هذا الاستحقاق الوطني الذي سيشكل خطوة متقدمة لبروز نخبة نيابية جديدة، بما يعزز بناء دولة القانون والمؤسسات.

وأعربت البعثة عن خالص الشكر للتعاون البناء والتسهيلات المقدمة لها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات وكافة المؤسسات والجهات المعنية على المستويين المركزي والمحلي، تنفيذا لمقتضيات مذكرة التفاهم الموقعة بين جامعة الدول العربية والهيئة الوطنية للانتخابات في 9 أغسطس 2020.

وقال السفير الخطابي: "ستصدر البعثة تقريرها النهائي بشأن ملاحظاتها التفصيلية وتوصياتها حول مجريات العملية الانتخابية في مختلف مراحلها، وذلك بعد الإعلان عن النتائج الرسمية النهائية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن يرفع هذا التقرير إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية ليرسله بدوره إلى الهيئة.

وأوضح خطابي، أن البعثة من خلال تواجدها الميداني في عدد من المحافظات المصرية تفقدت 988 لجنة ومركز انتخابي منذ انطلاق المسار الانتخابي في أكتوبر الماضي حتى انطلاق المحطة الانتخابية الأخيرة في هذا الاستحقاق.

وأكد خطابي، أن هذه الانتخابات اتسمت بمناخ تنافسي وحيادي بفضل الإشراف القضائي الكامل لكافة جوانب العملية الانتخابية في تطابق مع الأنظمة القانونية وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات ذات الصلة تؤشر على توجه واضح لضمان سلامة الفعل الانتخابي، وتؤسس لتجربة انتخابية ذات مصداقية وفرت لها الأجهزة المختصة الإجراءات الضرورية لتنظيمها بانضباط وسلاسة وأمان في ظل جائحة كورونا.

وأضاف خطابي، أن انتخابات مجلس النواب 2020 خطوة مهمة لاستكمال المنظومة المؤسساتية ودعائم البناء الدستوري، وترسيخ حق المواطنين والمواطنات في الترشح والانتخاب وفق الأحكام التشريعية الجديدة التي كرست التمثيل اللائق لأطياف المجتمع في المجلس النيابي وخاصة النساء.وأعرب السفير خطابي عن شكره العميق للتعاون البناء لرؤساء اللجان من قضاة ومستشارين التي تفقدها أعضاء البعثة الأمر الذي مكنهم من أداء مهمتهم في رصد ومعاينة وملاحظة مجريات هذه العملية الانتخابية في ظروف جيدة.

وقال خطابي، إن بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب، ضمت في عضويتها متابعين ينتمون إلى 8 جنسيات عربية، من غير الجنسية المصرية لضمان حيادية البعثة بالإضافة إلى أعضاء غرفة العمليات.

وأشار خطابي، إلى أن الجولة الأولى حسمت جميع مقاعد نظام القائمة، بالإضافة إلى أكثر من ربع مقاعد النظام الفردي ومن ضمنها جميع مقاعد محافظة البحر الأحمر.

وأكد السفير خطابي، حرص البعثة على متابعة الاستعدادات المتخذة لتنظيم جولة الإعادة من قبل الجهات التنفيذية على المستوى الميداني، مشيرا إلى أنه في هذا السياق، أجرى مقابلة مع اللواء محمد طاهر الشريف محافظ الإسكندرية والتي شكلت مناسبة للاستماع للترتيبات التنظيمية والأمنية والصحية المتخذة لتيسير إدلاء الناخبين بأصواتهم في ظروف جيدة، وكذا الاطلاع على آليات عمل غرفة العمليات التي تضم ممثلي كافة القطاعات والأجهزة المختصة.

وأوضح رئيس البعثة أنه قام بجولة تفقدية في عدد من مراكز الاقتراع في محافظة القاهرة لمتابعة سير العملية الانتخابية.

وعرض السفير خطابي في البيان ملاحظات البعثة حول جولة الإعادة، موضحا أن فترة الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة اتسمت بأجواء هادئة واستعمال محدود اللافتات الدعائية، مقارنة بالجولة الأولى، حيث انتشرت على نطاق أوسع وقد يرجع الأمر إلى قلة عدد المرشحين خلال هذه الجولة، على الرغم من ذلك، سجلت البعثة في اللجان التي زارتها استمرار لبعض مظاهر الحملات الانتخابية المحدودة خلال فترة الصمت الانتخابي و أيام الاقتراع في محيط بعض المراكز.

وقال إن البعثة تابعت إجراءات فرز وعد الأصوات في عدد من اللجان المشمولة بالمتابعة، مسجلة توافق مجريات عملية الاقتراع مع الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية والقرارات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفيما يتعلق بتأمين مراكز الاقتراع، قال "إن البعثة رصدت تواجدأ لقوات الأمن في محيط ومداخل المراكز خلال أيام الاقتراع، مما أسهم في إجراء الانتخابات ضمن أجواء آمنة وسليمة، مشيرا إلى أن البعثة رصدت في بعض المناطق التي تواجدت بها حالات معزولة للتأثير على الناخبين".

وأضاف أن معظم لجان الاقتراع افتتحت في الوقت المحدد على الساعة التاسعة صباحا، وتمت إجراءات عملية الافتتاح بشكل صحيح وكامل وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها .وأشادت البعثة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بعدم استخدام الحبر الفسفوري في إطار الإجراءات الاحترازية ضد جائحة كورونا، كما أشادت بمشاركة المرأة في الانتخابات كناخبة ومرشحة وعضوة في لجان الاقتراع، ومشرفة عليها.

وثمنت البعثة، في البيان، التسهيلات المقدمة من قبل أفراد الأمن ورؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية للناخبين من كبار السن وذوي الاحتياجات.كما أشادت بعثة جامعة الدول العربية بوعي الناخبين بإجراءات عملية الاقتراع، حيث لاحظت خلال جولاتها التفقدية أن وعي الناخبين خلال هذه الجولة كان على درجة أعلى نسبيا من سابقتها، وقد يعود ذلك إلى وجود ورقة واحدة فقط مخصصة للاقتراع وفق النظام الفردي، بالإضافة إلى قلة عدد المرشحين ، مما يكون قد سهل عملية التصويت على الناخبين .ورصدت البعثة حرص القضاة في المراكز التي زارتها على إغلاق لجان الاقتراع في فترة الاستراحة في موعدها المحدد بين الساعة الثالثة والساعة الرابعة عصرا، مشيرة إلى أن إجراءات الإغلاق والافتتاح كانت كاملة وسليمة كما رصدت البعثة إغلاق لجان الاقتراع في الوقت المحدد قانونا أي في تمام التاسعة مساء ،وذلك بعد تأكد رؤوساء اللجان من عدم وجود ناخبين أمام لجان الاقتراع .

وفيما يتعلق بعملية الفرز والعد.. ذكرت بعثة الجامعة العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب أن عملية الفرز والعد جرت في المراكز التي خضعت لمعاينة أعضاء البعثة وفقا للإجراءات التي نص عليها القانون، ولم تستغرق وقتا طويلا مقارنة بالجولة الأولى، وقد يعود السبب في ذلك إلى عدم وجود أوراق اقتراع خاصة بالقوائم، وقلة عدد المرشحين مقارنة بالجولة الأولى، كما تم تحرير محاضر العد والفرز وتعليقها خارج مقار اللجان.وأشار البيان إلى أن خطة تحرك وانتشار بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020 في المحافظات المعنية بالمتابعة، اعتمدت على أخذ عينة تراعي التنوع في المناطق.

وخلصت بعثة الجامعة العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب إلى أن جولة الإعادة اتسمت بدرجة عالية من التنظيم، دون اختلالات جوهرية تؤثر على حيادية هذا الاستحقاق.

وقال السفير خطابي إن التقرير النهائي للبعثة سوف يرفع للأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بعد الإعلان عن النتائج الرسمية النهائية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات على أن يرسله الأمين العام إلى الهيئة.