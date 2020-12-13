نسرين أمين: أبطل تمثيل آه.. علشان راجل لأ

قالت الفنانة نسرين أمين، إنها من الممكن أن تتخذ قرارا باعتزال التمثيل والتوجه لعمل آخر، إذا كان لديها رغبة ذاتية في ذلك، وليس إذا طلب منها رجل يريد الارتباط بها.

وقالت أمين، "الشغل ممكن أغيره، بس عشان أنا عايزه أغيره، مش عشان راجل طلب مني كدا، ومن الوارد جدا تغيير كارير التمثيل، لأن أصلا دراستي فنون تطبيقية".

وأشارت الفنانة نسرين أمين، خلال لقائها مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" من تقديم الإعلاميات منى عبد الغني وسهير جودة ومفيدة شيحة، على شاشة "cbc"، إلى إمكانية أن تستغنى المرأة عن الرجل، "وهي سينجل لوحدها كدا أحسن بكتير من أنها تكون مع راجل مضايقها في حياتها وشغلها، وده أحسن لها وأحسن لأطفالها ولكل حاجة".

وتابعت، "لو ست صادفت الراجل اللي تحبه بجد، وأمنت له تقدر تتجوز، لكن لو مش كدا فعلا، فتكون سنجل أفضلها".

وأكدت أنها تعرضت للكثير من المواقف التي شعرت فيها بالظلم، لكنها تحاول دائما أن تنظر إلى تلك المواقف باعتبارها دروسا تتعلم منها، وتتخطاها أو حتى تحاول التظاهر بأنها تخطتها، لأن ذلك يمد الإنسان بطاقة إيجابية في حد ذاته.

وأوضحت أنها لا تخاف التقدم بالعمر، فلكل سن جماله، لكنها تخاف على من تحبهم وتخشى أن يصيبهم أي مكروه، وكذلك لم تخف من وباء كورونا المستجد، قائلة، "لأن الفكرة إن اللي بيخاف من حاجة وبتسيطر عليه بتجيله، لأن الوسوسة والخوف من المرض بيضعف المناعة وبيجيله المرض".

يذكر أن آخرأعمال نسرين، كان مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذي عرض خلال الموسم الرمضاني السابق، وشاركت في بطولته إلى جوار كل من الفنانين خالد النبوي ومحمود حميدة وريهام حجاج وكريم قاسم ونبيل عيسى ومحمود حجازي وهاني عادل، والعمل من تأليف أيمن سلامة، ومن إخراج محمد علي.

وتدور أحداث المسلسل حول 5 أصدقاء تخرجوا سويا من نفس الجامعة، ليعملوا بعد ذلك بشركة واحدة، يتورط مالكها في عدة أعمال مشبوهة وجرائم قتل.

وعلى الصعيد السينمائي، كان آخر أعمالها الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"، والتي شاركت في بطولته إلى جوار الفنانين أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داوود وكريم قاسم، والعمل من تأليف صلاح الجهيني ومن إخراج طارق العريان.

في حين تنتظر قريبا طرح فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بالسينمات، التي تشارك في تمثيله إلى جوار الفنانين كريم عبدالعزيز ودينا الشربيني.