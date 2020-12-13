أستاذ هندسة طاقة: تكلفة الألواح الشمسية تمثل 50% من المحطات

قال الدكتور حافظ السلماوي، أستاذ هندسة الطاقة بجامعة الزقازيق، إن مشروع إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج الألواح الشمسية مهم للغاية، مشيرًا إلى أنه طبقا لاستراتيجية الطاقة لمصر 2035، يجب إضافة 33 ألف ميجا وات من محطات الطاقة الشمسية، ولفت إلى أن الطاقة المتجددة هي أرخص مصادر الطاقة، وأنها منتجة محليا ولا يجرى استيرادها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "اكسترا نيوز"، أن مصر تمتلك سوقًا داخليًا قوية في الألواح الشمسية، مشيرًا إلى أن نصف هذه المحطة هي تكلفة الألواح الشمسية، وبالتالي فإن مصر تعمل على تعظيم المكون المحلي لهذه المحطات وهو ما يعزز الاستثمار في مصر.

وتابع: "هناك أكثر من جهة مصرية تعمل بهذا المجال، مثل الهيئة العربية للتصنيع ولديها مشروع لتدشين مصنع لإنتاج 1000 ميجا وات من الكهرباء، على أن توجه 500 للسوق المحلي و500 للتصدير"، مشددًا على أهمية تخطيط مبالغ مالية للبحوث والتطوير.

وأشار، إلى أن الشراكة مع الشركات الكبرى في هذه المشروعات شيء مشجع جدًا ويمنح نوعًا من الضمانة بأن تكون التكنولوجيا المستخدمة مُطورة للحصول على أفضل منتج.

وشدد السلماوي، على أهمية تنويع مصادر الإنتاج وألا يكون الاعتماد على مصدر واحد بصفة كبيرة، حتى لا تحدث أي اضطرابات على مستوى امدادات الطاقة في مصر إذا حدث أزمة مع المصدر.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمُتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج الألواح الشمسية، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمد مصطفى، المشرف على قطاع المشروعات القومية بوزارة الإنتاج الحربي.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بدراسات الجدوى الخاصة بإنشاء هذا المشروع الهام، مُشيراً إلى أن التحدي الحقيقي لهذا المشروع لا يتوقف عند تنفيذه، وإنما إستمرار العمل فيه، وفتح آفاق لتصدير المنتجات وتسويقها.