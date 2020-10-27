وكيل تعليم جنوب سيناء يتفقد مصنع الألواح الشمسية بالمدرسة الصناعية

أجرى محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، زيارة لمصنع الألواح الشمسية بالمدرسة الصناعية الثانوية الفنية، التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية.

وتابع، خلال الزيارة، أقسام المصنع، واستمع لشرح من الطلاب والمشرفين عن عمل كل قسم، ووجه وكيل الوزارة بضرورة التدريب العملي المستمر للطلاب من الأقسام المختلفة، وخاصة قسم الميكانيكا، والمحركات البحرية، والكهرباء، والتبريد والتكييف في المصنع.

وقال "عقل"، إن اكتساب المهارة تتيح فرص أفضل للعمل، مما ينعكس على جودة المنتج ذاته، وأن سوق العمل بالمحافظة ما زال بكرًا لهذه الفرص، وسنتيح الفرص المتميزة لهؤلاء الطلاب لاكتساب المهارات الفعلية.

وكان في استقبال وكيل الوزارة، هانم علي مديرة التعليم الفني، والمهندس محمد جلال مدير التعليم الصناعي، وأحمد غيث مدير الإدارة، ومحمد محمود موجه التكييف والتبريد ومسئول التجهيزات بالمديرية، وياسر عبد الوهاب مدير المدرسة.