144 وفاة وأكثر من 18 ألف إصابة جديدة بكورونا في بريطانيا

سجلت بريطانيا، اليوم الأحد، 18 ألفا و447 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و144 حالة وفاة جديدة.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أنه تم تسجيل 138 حالة وفاة في إنجلترا، وأربع حالات في أيرلندا الشمالية وحالتين في أسكتلندا.

وبدأت بريطانيا أكبر حملة تطعيم ضد فيروس كورونا باستخدام لقاح فايزر الأسبوع الماضي.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.