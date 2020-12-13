شوقي: خطة تطوير التعليم قفزت بمصر للمركز الـ83 في مؤشر المعرفة العالمي

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن مؤشر المعرفة العالمي، يصدر منذ سنوات عديدة، حيث نجحت مصر مؤخرا، في الارتفاع بمؤشرات التعليم ما قبل الجامعي خلال الفترة الماضية، بفضل البدء في خطة التطوير التي انتهجتها الوزارة، وفيها بذلت الوزارة جهدا كبيرا في التعليم العادي والفني، ما يعتبر إنجازا وطفرة كبرى في ذلك السياق: "مكناش مبسوطين أن مصر في آخر القائمة بين 138 دولة".

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه في عام 2017، كان ترتيب مصر في مؤشر التعليم العالمي، يصل لرقم 106 من أصل 131 دولة، وحاليا وبعد مرور أكثر من 3 سنوات، باتت مصر رقم 83 في ذلك المؤشر: "احنا ارتفعنا في التعليم ما قبل الجامعي من 106 سنة 2017 للمركز الـ83 النهاردة، والرقم ده ممكن يتحسن كتير، لو أعطينا المعلومات المناسبة التي يطلبها ذلك المؤشر".

وأوضح أن قفز التعليم الفني في عام واحد لـ23 مركز، يعكس الجهد الكبير المبذول الذي تقوم به الوزارة، لتطوير ذلك التعليم الهام والحيوي في مصر، لافتا إلى تلك المؤشرات تتأثر بأشياء محددة، مثل تحصيل طلبة الصف الثامن في الرياضيات والعلوم، وعدد الطلاب الملتحقين ببرامج مهنية وتقنية بعد المرحلة الثانوية والبطالة وخريجي برامج العلوم: "حاجات بتتحسب بالأرقام، وكل المعلومات بتأثر في التصنيف واحنا سعداء لأننا بقالنا كتير مكناش بنتقدم فيه، وأحنا ماشيين على الطريق الصحيح".

وأكد أن التصنيفات التعليمية تهتم بعدد من المتغيرات المعينة مثل نسبة الأطفال الملتحقين بروضة الأطفال، ونسبة المتسربين من التعليم، ونسب التحصيل والمستوى العلمي في الامتحانات المعيارية: "كل الحجات دي تقدمت لأننا بدأنا في سنة 2018 نظام تعليمي جديد بدأ في روضة الأطفال، ودلوقتي غطي لحد 3 أبتدائي".

وأشار إلى الاستثمار في التعليم بدأ منذ عام 2018 بتغيير التعليم في مرحلة رياض الأطفال: "احنا بنغير جلد التعليم المصري بالكامل ببناء مناهج جديدة وأسلوب تدريس وامتحانات مختلف، وده خط طويل هياخد 12 سنة، ومشينا فيه 5 سنين دراسية دلوقتي، وكتب الحكومة في السن ده مختلفه قلبا وقالبا عما كان عليه من قبل، والرئيس السيسي عايزنا نستعجل في هذا النظام، وبدأنا في بناء مناهج من رابعة لسادسة ابتدائي الجديدة، والسنة اللي جايه هتشوفوا شىء في منتهي الجمال".