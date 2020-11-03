بريد الوطن.. اصرف لي مقابل الإجازات والكادر يا وزير التربية والتعليم

أنا مدرس على المعاش، حصلت على حكمين من المحكمة الإدارية; الأول بحقى فى صرف المقابل المادى لرصيد الإجازات الاعتيادية حسب القانون، والآخر فى صرف المقابل المادى فى موضوع الكادر، وسلمت الأحكام لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ منذ حوالى خمسة أشهر، وحتى الآن لم يحدث أى شىء، فقط مماطلة وعدم صرف والوزارة تقول إن المديرية هى السبب، وتعد بمراجعة الأحكام، ثم يعود المسئولون فيقولون إنهم سوف يرسلون الأحكام إلى التنظيم والإدارة لمراجعتها، وهكذا دون جدوى، مع العلم أننى رجل مريض وفى حاجة ماسة إلى تلك الأموال. أناشد السيد طارق شوقى وزير التعليم التدخل من أجل إنهاء المشكلة.

أحمد عزت محمد النواصرة- كفر الشيخ

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