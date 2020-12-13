"الصحة": نجهز "فاكسيرا" لإنتاج اللقاح الصيني

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، إن مصر تخوض مفاوضات مع شركات مختلفة تصنع لقاحات فيروس كورونا للحصول عليها والمشاركة في الأبحاث ونقل التكنولوجيا للتصنيع محليًا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد": "نسير في إجراءات الحصول على موافقة تصنيع لقاح سينو فاك في مصر، إذ أننا نعمل على تجهيز فاكسيرا لإنتاج اللقاح منذ فترة طويلة، ونتابع كل ما يكتب عن اللقاحات وليس اللقاح الصيني فقط".

وتابعت: "هناك معلومات وأرقام مغلوطة نُشرت بشأن فاعلية لقاحات كورونا، وهذه المعلومات لا نأخذ بها في وزارة الصحة ولا نعتد بالأخبار التي تنشر في هذا الصدد، فنحن نعمل وفق مستندات وتفاصيل علمية نطلبها على مستوى التقارير وبيانات المرضى المفصلة وتقارير الآثار الجانبية والآثار الجانبية الخطيرة ومدى علاقتها بالتطعيم".

وأشارت، إلى أن الجهة المنوطة بإصدار التراخيص للاستخدام الطارئ للقاح الصيني هي هيئة الدواء المصرية، وذلك بعدما ترتب كل الأوراق والتقارير المقدمة إليها، مشددة على أن مصر تسعى إلى التحرك بشكل استباقي على كل الاتجاهات، ولا تكتفي بمصدر واحد فقط: "في حاجات معلنة وحاجات لن نعلن عنها قبل أن تتم".

وقالت مصادر في وزارة الصحة، إنه جرى تأجيل تسليم الشحنة الثانية، لعقار فيروس كورونا الصيني، دون أن يتم تحديد الموعد الجديد.

وكان من المفترض، أن تتسلم الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، الشحنة الثانية من العقار الصيني، من الإمارات، بعدما تسلمت الشحنة الأولى، البالغ عددها 50 ألف جرعة.

وقالت مصادر في وزارة الصحة، إن الفئات الأولى التي ستطعم باللقاح، هي الفرق الطبية والحالات الحرجة.