عاجل.. تأجيل تسليم الشحنة الثانية من لقاح كورونا الصيني

قالت مصادر في وزارة الصحة، إنه جرى تأجيل تسليم الشحنة الثانية، لعقار فيروس كورونا الصيني، دون أن يتم تحديد الموعد الجديد.

وكان من المفترض، أن تتسلم الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، الشحنة الثانية من العقار الصيني، من الإمارات، بعدما تسلمت الشحنة الأولى، البالغ عددها 50 ألف جرعة.

وقالت مصادر في وزارة الصحة، إن الفئات الأولى التي ستطعم باللقاح، هي الفرق الطبية والحالات الحرجة.