حكيم يحصد 3 جوائز من 3 مهرجانات في أسبوع واحد

حصد الفنان حكيم 3 جوائز لأفضل مطرب، من 3 مهرجانات ومؤسسات مختلفة خلال الأسبوع الجاري.

وتم اختيار حكيم في استفتاء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، كأفضل مطرب شعبي، حيث حصد جائزة أفضل مطرب شعبي في استفتاء من إحدى المجلات الخاصة، ونال الجائزة نفسها، كأفضل مطرب شعبي من مهرجان نجم العرب، وذلك بعد أن تصدر استفتاء الجمهور العربي وتغلب علي كل منافسيه.

ويعد حكيم حاليا أيقونة الغناء الشعبي، بسبب حرصه الدائم على تطوير الغناء الشعبي.

وكان الفنان حكيم، طرح كليبه الجديد "أخبار الطقس"، خلال الأيام الماضية، عبر قناته على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وبعدها بساعات سأل الجمهور عبر "إنستجرام" عن الكليب قائلا، "مين صاحي دلوقتي ويكون سمع الأغنية الجديدة (أخبار الطقس) ويقولي رأيه إيه، وعلى فكرة أنا قاصد أعمل حاجة فيها فرحة وبهجة الأيام دي".

وانهالت تعليقات الجمهور على "بوست" حكيم، مؤكدة أن الأغنية جميلة ومصدر للرقص والبهجة، مطالبين المطرب بأغانٍ مثل هذه النوعية الفترة المقبلة.

وشوّق المطرب حكيم جمهوره عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، بعمل فني لم يكشف عن تفاصيله حتى الآن.

ونشر حكيم صورة لـ بوستر غامض يحمل كلمة "قريبًا"، وتفاعل الجمهور مع البوستر، وعلقوا قائلين "ننتظر أي عمل له على نار"، "شكلها مفاجأة جامدة".