مستشار جمركي: هنطور ونشغل معامل حديثة عشان نمنع إهدار الوقت

قال الدكتور مجدي عبد العزيز، مستشار وزير المالية للجمارك، إن القرارات الصادرة بعد لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بمختلف الوزراء ترجع إلى أهمية إنشاء المعامل في الموانئ المصرية من أجل إجراء الفحص المعملي والجمركي من أجل تطوير الأداء الجمركي بشكل فائق.

وأضاف "عبد العزيز" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحقيقة" المذاع على فضائية “EXTRA NEWS” والذي تقدمه الإعلامية أية عبد الرحمن، أن الجمارك تقدم 3 خدمات، هي العمل اللوجستي والفحص الفني والجمارك، لذا سيتم إنشاء إدارة المخاطر وتطوير المعامل وتعديل قانون الجمارك ليستوعب جميع الممارسات الدولية.

وأوضح أن هناك قانون لتطوير المعامل خاصة أنه ليس كل الموانئ بها معامل متخصصة ويتم قياس مطابقة الصنف المفحوص للمواصفات القياسية ويتم التركيز حاليا على تجديد المعامل حتى لا يطول عبء على المستهلك وهذا الأمر يؤدي إلى دفعه غرامات وأرضيات بالدولار.

وأشار مستشار وزير المالية للجمارك إلى أنه سيكون هناك اكتفاء ذاتي بالمعامل المركزية بحسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لفحص المنتجات الزراعية والغذائية والصناعية وهذا سبب اجتماع الرئيس مع كل الوزراء اليوم وتابع "هنطور ونشغل معامل حديثة عشان نحقق وعدنا لمنع إهدار وقت والعمل بالمخاطر الشاملة هو الذي سيؤدي إلى الإفراج في نفس اليوم حسب توجيهات الرئيس السيسي".

من جهته، قال الدكتور حسين منصور، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن هيئة سلامة الغذاء موجودة في الموانئ منذ سنة بعد التعديلات التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي طالب بوجود معامل على مستوى عالمي وبجودة عالية ليكون زمن الإفراج على المنتجات من الجمارك في أسرع ما يمكن.

وأوضح "منصور" أن هناك بعض الموانئ لم تكن تحتوي على معامل والبعض الآخر يضم معامل صغيرة لا تقوم بكل الاختبارات اللازمة لكن التوجيهات التي أشار إليها الرئيس تستهدف وجود معامل تقوم بجميع الاختبارات التي تشمل اختبارات الملوثات والمبيدات والمعادن الثقيلة ومعامل الجودة.