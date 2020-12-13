وزير التعليم عن تقدم مصر 11 مرتبة: لو سرنا على نفس الخط سنتصدر العالم

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن قطاع المعرفة سواء في التعليم العام أو الجامعي، تقدمت مصر فيه بمقدار 11 مرتبة، في مؤشر المعرفة العالمي، موضحًا أنه في 2017 عندما بدأ التطوير كان ترتيبنا 106 من 131، واليوم ترتيبنا 83 من 138، أي تقدمنا أكثر من 21 مرتبة في الثلاث سنوات منهم 11 في آخر سنة.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، على شاشة "TeN"، أنه بهذا المستوى سنكون من أعلى الدول في التعليم، إذا سرنا على الخط نفسه، لافتا إلى أن الدولة تبذل جهدا كبيرا في التعليم الفني، وتقدمت فيه أيضا 23 مركزا خلال هذه العام.

شوقي: مصر من أفضل 10 دول بالعالم في 2030

وأشار وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إلى أن المؤشر العالمي للتعليم، يعتمد في مقياسه على 7 محاور، وهي التعليم قبل الجامعي، والفني، والعام، والعالي، والبحث والتطوير، وتكنولوجيا المعلومات، والاقتصاد والبيئة التمكينية، مؤكدا أن السبع عناصر هذه يتم الترتيب النهائي بناء عليهم، فترتيب مصر كدولة وصل إلى 72 من أصل 132 دولة.

وأوضح أن التعليم قبل الجامعي صعد 11 مرتبة، والفني 23 مرتبة، والعالي 7 مراتب، ومصر ستكون من أفضل 10 دول في العالم خلال عام 2030، كما أن الإقبال على القنوات التعليمية، والمنصات الإلكترونية في ظل جائحة كورونا غير عادي.

وأضاف أنه خلال الأسبوع الماضي حققت منصة ثانوي فقط مليونا وربع مليون مشاهدة، و845 ألف مستخدم خلال أسبوع واحد، وهذا الرقم يزيد يوميا، وبلغ عدد المشاهدت منذ فبراير الماضي 340 مليون مشاهدة.

شوقي: لدينا طلبات من عشرات الدول الإفريقية للحصول على نظامنا التعليمي

وأوضح أنه حدث تغيير عميق في طريقة تلقي الطلاب المعلومات، والرؤية الإلكترونية كانت عند الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ 2014، كما تم وضع مناهج 5 سنوات دراسية طبقا لنظام التعليم الجديد تبدا من "KG1" وحتى الصف الخامس الابتدائي، فتقدمنا في التصنيف العالمي سيساعدنا على مزيد من الارتقاء وتطوير العملية التعليمية بمصر.

وأشار إلى أن الكتب الخاصة بالصف الرابع الابتدائي العام المقبل قيمة جدا وستحدث طفرة في تلقي المعلومة وتم وضعها بشكل جديد لم يعهده من قبل، لافتا إلى أن سيتم البدء بالصفوف الرابع والخامس والسادس كمرحلة أولي طبقا لنظام الجديد، ويوجد لدينا عشرات الطلبات من دول إفريقية وعربية لاستخدام نظام التعليم المصري.