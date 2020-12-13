وزير التعليم: من يتحدث عن تأجيل أو إلغاء أو حذف في المناهج "كاذب"

نصح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، الطلاب باستغلال الأيام الذين يذهبون فيها للمدارس بطرح أسئلة على المدرسين، من أجل تفسير المحتوى التعليمي، "لو وقع حاجة في المناهج أكتر من كده أو نقص حاجة، هيبقى صعب على الأولاد، يطلعوا من سنة لسنة جديدة، وهما ناقصهم محتوى في العلوم والرياضيات".

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، على شاشة "extra news"، أن البعض يُطالب بتعطيل الدراسة أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، أملًا أن تكون الامتحانات سهلة أو إلغاء الامتحانات، أو استبدال الامتحانات بمشروعات بحثية، "قولنا مش هنسمح بده، عاوزين نستكمل المحتوى التعليمي ونقيم الطلاب".

وتابع:" لازم نقيم الطلاب بدون غش، ومن غير ما نشتري بحث، إن شاء الله نعقد امتحانات النقل على الأرض في لجان مراقبة في ميعادها، كل من يقول ذلك غير ذلك اشائعة الهدف منها الضغط في سبيل هذا الهدف"، ناصحًا الطلاب بعدم الالتفات للسوشيال ميديا، "إحنا تعبنا، بس لازم يفهموا أن اللي بيقروه على السوشيال غلط".

وأوضح وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، أن كل من يتحدث عن تأجيل الدراسة أو حذف مناهج أو إلغاء الامتحانات فهو "كاذب"، كوننا لم نقل ذلك، "نشتغل عادي خالص ونحضر نفسنا لامتحان نصف السنة، سنوات النقل العادية ليها امتحانات عادية، والثانوي يمتحنوا بأسلوب آخر".

وواصل: "السنة ماشية منتظمة ونتمنى مصر كلها متتعرضش للاغلاق، لان ده يأخرنا في التعليم والاقتصاد، اللي بيتكلم في هذه الامور له مأرب أخرى، إحنا هدفنا ندي لأولادنا الخدمة وهو استكمال المحتوى التعليمي ليهم بما في ذلك التقييم".