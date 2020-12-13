"فيراري" تطرح سيارة للأطفال بـ21 ألف جنيه

تلجا معظم شركات السيارات لتصنيع نماذج مصغرة، طبق الأصل من السيارات الحقيقية، ويتم طرحها بمحال بيع لعب الأطفال، ليتربوا من صغرهم على حب السيارات، كنوع من الدعاية لمنتجات الشركات، ولكن اختلفت هذه النظرية، بعد إعجاب الكبار أيضا بهذه الألعاب، لتصبح هواية للبعض في اقتناء هذه النماذج المصغرة.

هذه الهواية فتحت باب رزق للعديد من الأشخاص، وبدأوا في بيع هذه النماذج التي تصل سعرها في مصر لنحو 6 آلاف جنيه في معظم النماذج، وأصحاب هواية اقتناء نماذج السيارات في مصر محدودون ومعروفون، ومن ضمنهم المصور والملحن عمر الشربيني، والإعلامى تامر بشير.

ويتحدد سعر النموذج، حسب ندرة السيارة الحقيقة، وعدد النماذج التي صنعت لهذه السيارة، إذ توجد سيارات ليس لها نماذج مثل فيراري.

وتعد السيارة الفيراري 330 P4 التي شاركت في سباق "لومان24" في 1967 سيارة نادرة، لذلك طرحت شركة Amalgam البريطانية نماذج لهذه السيارة التي لا يوجد منها غير نسخة واحدة فقط في العالم، هي نسخة السباق.

وأنتجت الشركة البريطانية 100 نموذج فقط للسيارة بجميع تفاصيل النسخة الحقيقية، حتى الغبار الموجود على جسم السيارة موجود أيضا في الـ100 نموذج المطروحين للبيع على موقع الشركة الرسمي ومتوفر فقط بقياس 1:18 بمعنى أن هذا النموذج أصغر 18 مرة من السيارة الحقيقية.

وأتاحت الشركة البريطانية Amalagam النماذج للبيع بسعر 1358 دولار أمريكى أي ما يعادل أكثر من 21 ألف جنية مصري، والنماذج متاحة للحجز المسبق من خلال الموقع الرسمي، وسيتسلم المشتري قاعدة بلاستيكية لعرض النموذج وكتيب يحتوي على شهادة توثيق مع معلومات تاريخية عن السيارة.